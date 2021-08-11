台灣暖化快於全球 專家：巨大農損、缺電或成常態

「台灣 版氣候變遷 報告」昨揭示台灣未來夏季恐拉長、冬天將消失。學者示警，台灣將因氣候變遷受全方面衝擊，農損加劇、用電增高卻又面臨減碳 大計，恐承受巨大壓力。專家疾呼減碳勢在必行，卻也憂心台灣光是應付現階段乾旱、水災都很吃力，基礎建設都不到位，如何因應未來氣候變遷下的更大挑戰。

台灣氣候變遷科學團隊成員、中研院環變中心人為氣候變遷專題中心執行長許晃雄說，台灣百年來增溫速度比全球平均高，研判是因位處季風環流較弱地區，冬天日數少，夏天又增溫。暖化影響不像極端降雨或乾旱這麼快速激烈，卻是長期性改變，將造成農業、生態、公共衛生、疾病、能源調度等全方面的社會衝擊。

許晃雄舉例，前兩年台灣暖冬農損皆達數億元，但未來又暖又乾，農損只會更嚴重。台大森林系教授邱祈榮也說，過去霸王寒流或夏季高溫造成的巨大農損，未來恐將是常態，農業部門應積極提出策略，做好風險監控及管理。

逢甲大學國貿學系教授楊明憲說，農業面對氣候變遷首當其衝，短時間內雖無法減緩，但政府可以做好調適，包括研發抗逆境品種、改善栽培管理、推動農業保險及灌區輪作，在天災衝擊下，所有產銷環節都需要重新檢視，更重要是透過政策引導農民並改善觀念，不斷發放天災救助或補助，終究不是長久之計。

氣象專家彭啟明則說，聯合國氣候變遷小組（IPCC）報告這次從全球視野細分為35個區域，對各國氣候政策有很大助益，其中台灣已面臨高溫、暴雨及乾旱等極端現象，另颱風位置可能北漂，2100年海平面最多上升一公尺，對台灣都是難題，「減碳工作真的不做不行」，但台灣基礎建設卻連應付現階段的氣候變遷都很吃力。

許晃雄還說，今年5月台灣兩度大停電，但氣溫炎熱急需用電，部分電廠因排歲修無法救援，「過去難以想像5月高溫可達攝氏30多度，未來卻會成為常態」；當夏天愈來愈長，民眾用電量大增，另一方面卻必須減少碳排，太陽能發電也不一定可彌補用電需求，「台灣將面臨很大的壓力」。

氣候變遷還包括野火頻生的問題。邱祈榮說，相關研究發現每提高攝氏一度，重大野火發生可能性就提高20%，隨著乾旱加劇，森林火災議題也將逐漸浮現。