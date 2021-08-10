千元現金換五倍券 綠委也不挺：別讓民眾掏錢換

行政院擬推振興五倍券刺激內需消費，但除在野黨要求應普發現金，執政黨籍立委也有眾多不同意見。（記者葉信菉／攝影）

行政院研擬推出「振興五倍券」，朝野仍有不同意見。國民黨立委賴士葆表示，政府硬要用五倍券振興經濟，不只沒有領到紓困現金的家庭在哀號，還有領過紓困金 、生活依然困頓的家庭也在哀號，政府就是掩耳不聽。民進黨 立委陳亭妃也認為，今年疫情 更嚴重，若要發放五倍券，不該要求民眾先拿出1000元台幣現金才能換振興券。

行政院長蘇貞昌昨天強調，政府發給民眾限期使用的五倍券，等同現金、且不會被存起來；振興券相關方案考慮完整後，定案前會向民進黨團立委報告、溝通。

蘇貞昌說，疫情衝擊，特別多內需產業受影響，政府發現金紓困，有900多萬人領到現金、共發1500多億元台幣；現在進一步要振興，五倍券就是照去年三倍券做法、再更精進，「等於現金，但必須限期使用，才不會被存起來」；其中，中低收入戶、弱勢家庭不用出錢，政府直接匯款1000元讓他們去領5000元振興券。估計全台有109萬人可以免費領五倍券。

但陳亭妃指出，這109萬人在去年就已列為三倍券補助1000元對象，並非新增；今年比起去年，有更多人受疫情之苦，要他們一人拿出1000元，一家四、五口就要先拿出四、五千元才能領取，恐有困難。

賴士葆表示，他在基層接到很多陳情電話，抗議政府紓困的規範嚴格；行政院擔心有人把錢存起來不消費，他卻聽到一些掮客已向弱勢族群接洽打折收購五倍券換現金，政府要防止民眾存錢，「只是讓他們再被剝一層皮」。

紓困部分，民眾黨立委邱臣遠表示，補教業紓困還有近四千件卡在「審查、複審、核定」階段，幼兒園7月底「紓困4.0」核撥率已達到98%，補教業卻只有58%，落後一大截；且對比其他部會將紓困辦理進度公布在網站供民眾查詢，教育部撥款、審核慢，資訊也不公開，紓困專線更經常被反映「打不通」或「一問三不知」。