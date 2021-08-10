綠能開發利益誘人 黑道進軍台南 江湖找「仲裁者」

近七旬的「穿山甲」詹龍欄被探詢是否重出江湖「喬」地方開發利益。圖為去年父喪，詹龍欄眼神難掩落寞。（本報資料照片）

台灣政府積極推動綠能 ，日照充足的台南成為全台最大光電場，加上台積電進駐南科及市府推動中的捷運、沙崙智慧綠能科學城、亞太棒球村及國軍平實營區、永康砲校遷建，可用全面開發來形容台南。龐大開發利益引起黑道覬覦，江湖各勢力已經進駐古都府城，據傳有開發業者擔心黑道因利益起衝突而影響開發案，正設法找「仲裁者」出面喬事，檢警調廉等各單位嚴密監控。

「土地及太陽能光電開發，黑道當然都想介入分杯羹，外來黑道勢力的確已在台南蠢蠢欲動」台南市警察局長方仰寧證實，幾個都更及重大開發案疑有黑幫介入；他說，西部縣市近年最重大的開發都在台南，南科沿線的永康、安南、安平區土地重劃利益，善化、新市、安定土地「一日兩價」飆漲，黑道當然不會放過，若外來黑道與在地不法勢力合流，對地方治安構成嚴重威脅，警方會「保障合法、查緝非法」全力防止幫派 為了開發利益火併。

地方人士透露，台南市近年全面開發，確實引來北部黑幫勢力南下插旗，兩年多前有人想請江湖輩分夠的「學甲世銘」陳世銘出來擺平地方種電紛爭，陳以年事已高、退隱江湖為由婉拒，今年初陳世銘過世，最近傳出去年底假釋出獄的「穿山甲」詹龍欄被探詢是否再出江湖。

據透露，年近七旬的詹雖同意協調大家和氣生財，但不願扮演強力介入仲裁角色，因此有人想到他徒弟「惡龍」張錫銘，希望透過管道疏通相關單位，盡快把張錫銘「喬」出獄。

「假釋沒那麼容易啦，詹龍欄申請30多次，盼到快70歲了才假釋。」一名熟知地方江湖生態的人士說，張錫銘正在拚假釋，假釋案今年2月才第一次「出監獄 」，最後被法務部矯正署駁回，根據詹龍欄經驗，張的假釋案恐怕要來來回回多年。他說，詹龍欄曾當面向他證實有人接觸，但已無心過問江湖。

他表示，當「仲裁者」不是那麼容易，要看江湖輩分是否足夠、有多少實力，想把張錫銘喬出獄應是單一勢力想抗衡北部黑幫一廂情願想法，張本身不一定知情或同意，「放風聲只會影響張假釋」。

台南一名市議員說，世銘過世後，地方上確實沒有夠分量人士可以出來排解疏通反對意見，海線太陽能光電開發案仍呈現僵局，他認為無論詹龍欄或張錫銘，活動地點在白河、東山一帶，和海線沒有很深淵源，應無著力點可排解。南科周遭的開發案，各幫派勢力都是透過關係找上建商合作來賺土方等利益，近來沒聽說過大衝突。

涉犯擄人勒贖等案被判處無期徒刑的張錫銘，2005年7月被時任刑事局長的新北市長侯友宜率員攻堅逮捕後關押至今十六年，服刑期間表現良好、沒違規紀錄，已符合假釋條件，但申請十多次假釋屢被台南監獄駁回，今年二月監獄首度准予提報矯正署假釋，但被矯正署駁回，六月再提也被駁。