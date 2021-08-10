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一把椅子 核二跳機 台電認「犯最低級錯誤」

記者游明煌、黃有容／台北10日電
核二廠二號機日前因一把椅子引發跳機意外，十多名立委9日現場實勘，質疑核二廠竟連影像紀錄都沒有。（記者游明煌／攝影）
核二廠二號機日前因一把椅子引發跳機意外，十多名立委9日現場實勘，質疑核二廠竟連影像紀錄都沒有。（記者游明煌／攝影）

核二廠二號機上月27日竟因一把椅子觸碰到保護蓋，致使主蒸汽隔離閥關閉引發跳機意外，險些引發限電危機。十多名立委昨現場實勘，台電董事長楊偉甫坦言「犯了最低級的錯誤」，會深切檢討，懲處層級上到副總經理和總經理，但朝野立委不埋單，強烈質疑核二廠連影像紀錄都沒有，如何還原現場？

台電人員說，此次疏失是因運轉人員配合清潔人員清潔時移動座椅，滑動時太大力，滑進紅區後椅背碰觸主蒸汽隔離閥開關的壓克力保護罩，導致保護罩傾斜位移，才誤關閉隔離閥。

但立委質疑核安太脆弱，就因一個清潔人員，一張椅子造成核安危機，直說「核安也太脆弱了，跟一個電塔倒了全台停電一樣恐怖！」

立委怒批「連影像紀錄都沒有」

國民黨立委陳玉珍則質疑，沒有錄影帶如何還原現場？國民黨立委洪孟楷批評，便利商店都有錄影，核電廠連便利商店都不如。民進黨立委鄭運鵬也說，一張椅子造成核電廠跳機不可思議，沒影像難向社會大眾交代；民進黨立委蔡適應並指核電控制室沒有監錄有疏失之處。

台電副總簡福添說，因核安考量，擔心影像外流，也牽涉員工隱私，當初設計控制室就沒有錄影功能，僅能即時監控影像，無法提供案發時內部影像，只有出入口有錄影。

台電表示，改善作法為紅線管制區內增設紅外線入侵感應偵測儀，控制操作盤面增設安全防護桿，關鍵開關改為具磁吸之壓克力保護罩，及移動式椅子改為固定式限制移動。並強化管理監督機制及人員訓練，督促落實風險意識，確保未來機組安全穩定運轉。

懲處層級上達總經理

楊偉甫說，核電管理是最高規格，都有SOP，這次台電犯的是最低級的錯誤，是人為疏失，會痛定思痛，全盤檢討，控制室監視器也會個別檢討；懲處層級上到副總經理和總經理，電廠則由電廠獎懲委員會處理。

經濟部次長林全能說，會督促台電來改善核安相關問題，控制室內監錄設備問題也會檢討改善。台電說，將針對監視系統水平展開檢討，包括監視系統如何針對重要設施留下紀錄、加強與工會及員工溝通錄影等，以防止人為錯誤態樣發生。

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