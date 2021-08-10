冷眼集／「有政府打統編」 才會怕發現金被存起來

行政院執意以5倍券取代發現金，能否及時振興紓困基層經濟，仍被打上大問號。(本報資料照片)

不顧外界反對，行政院長蘇貞昌執意發放五倍券，他一再強調擔心發現金大家會拿去存，這聽在已快被現實壓垮的民眾耳裡，實在很刺耳。蘇揆久居廟堂，吃米不知米價，5000元(台幣，下同)對一般家庭來說，根本沒兩天就花完，生吃都不夠還曬乾。後來有人終於突破盲點，因為他們買東西都能打統編報帳，不用花到自己的錢，才會誤以為大家拿到錢都會存起來。

為了強化五倍券的發放合理性，蘇內閣一再吹噓去年三倍券的效益，但事實上，去年三倍券對台灣 經濟成長貢獻僅0.09％，審計部報告就明白打臉，經濟部中小企業處僅以假設每人平均消費金額為5800元，推估能創造1352億元消費效益，完全沒有資料可以佐證。 而負責振興券業務的國發會委外報告也得出相似的結論，亦稱三倍券缺乏消費端調查資料，各通路、類別、消費品項占品無從得知。說穿了，一切效益都是政府自己說了算。

至於蘇揆自己宣稱的三倍券大成功，則是以有近2333萬人領取，領取率超過98%來佐證，但這也不過說明了大家是不領白不領。但問題是，此刻跟去年時空背景已大不同，去年發放的背景是疫情 剛起沒幾個月，當時只是一級警戒，店家多數可照常營業，但大家確實不敢出門消費。

但如今疫情延續了一年多，加上長達兩個多月的三級警戒，很多人生計受到影響。另一方面，也是因為三級警戒，政府設限重重，不少店家被迫暫停營業，大家外出行動也受限，並不是大家不花錢，而是被限縮出門消費。

可以想見，等到警戒再降級，一定會有一波報復性的消費，光以剛剛過去的父親節，很多餐廳不都大爆滿？政府如果真的普發現金，商家為了吸引拿到紅包的民眾趕快上門消費，自然也會爭相推出促銷、加碼活動，每年百貨公司的周年慶不就是這麼玩的嗎？政府根本不用擔心發現金無法發揮限期消費的問題。

另一方面，發現金也可以讓需錢孔急的民眾先應急，蘇貞昌9日說振興券就是現金，請問振興券可以用來繳房租、房貸嗎？發現金不僅可讓需要紓困 的民眾或是振興的店家各取所需，更遑論省下大筆的印刷費與行政成本。

更何況，如果把五倍券直接發放現金，扣掉自己還要支付的1000元，也不過就4000元之譜，就算政府再佛心一點，直接發好發滿，就是5000元，蘇揆一直擔心大家拿到四、五千元的現金會拿去存，拜託，是四、五千元，不是四、五萬元好嗎？蘇貞昌可以回家問問太太，5000元能上幾回市場？也可以問問他的女兒，五千塊能在台灣旅遊玩幾次？只能說蘇貞昌真的離人民太遠。

話說回來，也不能怪蘇貞昌不食人間煙火，對於買漫畫、買牛肉麵都能打統編核銷報帳的政府高官而言，他們或許很難理解，升斗小民的現金跟他們的現金意義不一樣。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」）