防民怨升高 蔡英文露面穩政權

蔡英文總統強調台灣遇到百年大旱和水災接踵而來，不分黨派上下一心團結抗災最重要。(記者蔡維斌／攝影)

盧碧颱風所引發的西南氣流襲擊中南部，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌9日天分頭勘災，這也是蔡總統繼8日視察災防中心之後，在短期內二度露面，她一方面是要安穩民心，同時是避免民怨升高，以免在抗疫階段，累積更多人民的不滿，衝擊到「蔡蘇體制」。

5月中疫情 爆發後，蔡總統鮮少公開露面，6月起，她以直播向民眾信心喊話，親自對疫情、疫苗 等民怨釋疑，民眾透過網路平台也算有了出口。

日前防疫三級警戒期間，政府官員為了以身作則，減少移動及公開活動，當時「蔡蘇體制」碰上民怨高峰，又礙於疫情動彈不得，對於「衝民調」難以施展。但6月底開始疫情趨緩，蘇貞昌先帶頭恢復「衝衝衝」本色，無論視察疫苗施打站、桃機第三航廈動土或基隆汰換水管等工程，幾乎全台跑透透；7月中更到桃園機場迎接日本贈送的疫苗，且親送參加東奧選手搭機，「事必躬親」，也盼扭轉政府因疫情受損的形象。

另一頭，蔡總統也開始恢復公開行程，尤其親至雲林及嘉義勘災，因兩縣農民長期以來都是民進黨 支持者，蔡總統露面，也有助穩定基層民心。

疫情趨緩後，民進黨政府除了疫苗荒，紓困也引發民怨，再加上年底公投是對「蔡蘇體制」的信任投票，蔡蘇兩人都必須把握時間，才能扭轉劣勢，穩住政權。