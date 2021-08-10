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加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

蔡英文勘災禁媒體採訪 藍酸搭雲豹被罵翻有陰影

台灣新聞組╱台北10日電
2018年嘉義縣八二三水災，蔡英文總統到布袋鎮勘災，搭國軍雲豹甲車，遭災民怒嗆。(本報資料照片)
2018年嘉義縣八二三水災，蔡英文總統到布袋鎮勘災，搭國軍雲豹甲車，遭災民怒嗆。(本報資料照片)

連續豪雨造成中南部災損嚴重，截至昨傍晚，農產及民間設施估損失已飆到3億3484萬元台幣。蔡英文總統9日赴嘉義、雲林勘查產地損失，但是行程不開放採訪，依據總統府統一提供新聞資料，蔡英文請農民不必擔心，表示要讓農民在一個月內復耕；國民黨文傳會副主委黃子哲則質疑，是否蔡英文在2018年搭雲豹甲車勘災被民眾罵翻有心理陰影，所以不敢公開給媒體採訪？ 

台北中國時報報導，上周六發生的「新八七水災」衝擊中南部農業生產，總統府9日上午臨時透過簡訊通知媒體，蔡英文下午分別赴嘉義和雲林勘察葉菜類和落花生災損情形，並強調因應防疫所需，不開放採訪，由總統府提供影音、新聞稿及照片。

依據縣府與總統府新聞稿，蔡英文在農委會主委陳吉仲等人陪同下，先至全台空心菜最大產地嘉縣新港鄉，現場約有10多位青農反映損失慘重，當蔡英文問到豪雨有沒有影響？菜農們大聲回答「影響很大」。

蔡英文在勘災時表示，這是有史以來第一次免勘查的農損補助，要讓農民在一個月內復耕，以維護台灣農產的產銷均衡、價格穩定，她也並肯定農委會主委陳吉仲應處方案快速，相信農委會會把水災影響降到最低。

據報導，對此黃子哲質疑，過去總統勘災的行程都公開，這次不公開、突襲式做法令人匪夷所思，讓人想到蔡過去勘災出包不斷，尤其2018年搭雲豹甲車那次，她在甲車上高高在上的形象，對比民眾泡在水裡，相當諷刺，還被民眾嗆聲，相當難堪。

黃子哲表示，不知是否因此蔡英文有心理陰影，才不讓媒體採訪。他奉勸蔡英文不要再有「大小姐心態」，應該直面媒體跟民眾，接受檢驗。

另據本報系聯合報報導，台灣兩個多月前還困在56年來最嚴重旱災，如今中南部卻因大雨淹水成災。內政部前部長李鴻源提醒，台灣水情非旱即澇情形會愈來愈頻繁，他質疑，前瞻基礎建設中的2500億元台幣特別預算，錢究竟花去哪？像是為什麼已存在20餘年、1800平方公里的地盤下陷區問題，即便蔡總統2018年曾搭雲豹裝甲車去嘉義布袋勘災，前瞻計畫卻沒有把錢花在這，到現在還在淹水。

李鴻源說，若前瞻計畫治水經費，只是在做水環境改善、親水設施與政策宣傳，對於實質治水成效沒有改善，那趁錢沒有花掉以前，預算執行內容應趕快修正；如果錢還是要這樣花，這都是不對的事情。

蔡英文 台灣 預算

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