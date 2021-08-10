豪雨成災 蔡推給暖化 前瞻治水成效在哪？

蔡英文總統日前前往中央災害應變中心，了解豪雨造成許多地區淹水、山區土石坍方，道路封閉及農業損失的狀況。(記者黃義書／攝影 )

盧碧颱風難纏，快閃離台後引進極其豐沛的水氣，幾天豪雨中南部累積雨量已破千毫米，各地山崩、路斷、淹水，半個台灣 癱了，農損更是嚴重。豪雨還沒停，蔡英文 總統8日視察中央防災中心，她的致詞讓大家傻眼：這次豪雨可看到前瞻計畫投入治水防災的成效，應該讓人民知道。總統視野與眾不同，難道不食人間煙火？

蔡英文把這一波豪雨推給暖化、極端氣候加劇，說得沒錯，但這證明她對極端氣候的理解不超過普羅百姓，一樣只是耳聞的時興詞彙，今年全球淹水、酷熱、火災不斷…，台灣苦旱後豪雨，又是怎麼回事？莫宰羊；加上能源轉型、淨零碳排的時髦名詞就隨興端出。

領導人該進一步聽聽專業幕僚的分析，致詞才不致離譜。沒錯，這一波豪雨源頭是今年「間熱帶幅合區〈赤道低壓帶〉」超強猛，從非洲東岸引印度 洋水氣，穿過印度進入中南半島、大陸華南，之後抵台灣一路延伸到日本；這麼長的低壓帶，形成一個個熱低壓、颱風，一路肆虐；現在台灣東側一路排著三個颱風，也是超長赤道低壓帶造成。

總統如果對這成因有基本瞭解，大可順藤摸瓜，進一步探究赤道低壓帶超強的原因，沒錯，是暖化；連串的高緯地區冰山溶解，巨量低鹽度的淡水注入海洋，破壞原本赤道低壓帶驅動洋流運動的動力，造成整個地球季風循環的變化。簡單說，台灣這波強降雨來得並不突兀。

為什麼這波豪雨台灣受災如此嚴重？該檢討的除了防災、預警機制已不能切合需要。民眾沒有接收到盧碧颱風的威力，海上颱風警報發布時風雨還沒到，短短20多小時就說盧碧已登陸大陸，解除海上颱風警報；誰知道盧碧的挾帶西南氣流的回馬槍重創台灣。

2500億台幣前瞻的治水、水環境營造花對地方嗎？不需要治水官員解釋，民眾會看。前瞻不太去做基礎建設，因為花錢多，且績效顯現很慢；寧願投在擦脂抹粉的親水公園等景觀營造；打造滯洪池也不是為蓄水，大多是增加都市綠地比率，民眾看得見，但防洪沒有什麼作用。

根本問題出在國土規畫，台灣既然是災害易發生的島嶼，怎麼與災害共生是嚴肅課題，但是國土規畫卻一延再延；荷蘭的與水共生、漂浮城市，中南半島的高腳屋設計，官員絡繹於途前往考察，但始終沒動手借鏡。看來災害之島要脫身，不容易了。