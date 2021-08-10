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氣候變遷 專家：台灣必須極端減碳

 記者吳姿賢／台北10日電

聯合國IPCC（政府間氣候變化專門委員會）昨發布氣候變遷評估報告，直指2040年全球將增溫1.5℃，相比過去認為只要積極減碳仍能守住1.5℃的說法，最新報告更不樂觀。專家示警，氣候變遷逼得台灣沒有「中庸之道」，「若不極端減碳，只能面對極端衝擊。」

IPCC繼2013年後再度發布重磅氣候報告，台灣環境規畫協會理事長趙家緯分析，該報告認為無論如何努力，2040年全球勢必增溫1.5℃，若什麼事都不做，2959年增溫兩度以上，世紀末甚至達到四度；過往報告不強調減碳路徑，此次卻明確點出必須在2050年達到淨零碳排，才有機會在世紀末將增溫降到1.5℃以下。

趙家緯表示，以往減碳著重二氧化碳，IPCC最新研究甲烷也「貢獻」0.5℃增溫，顯示甲烷在減碳議題上重要性提升，這是以往未見，台灣以天然氣銜接綠能發電的過程中，應仿效法國在天然氣採購合約上要求防洩漏措施，發電過程也要加以因應。

台大國家發展研究所教授周桂田表示，國際報告顯示全球平均溫度比工業化前增溫1.2℃，距離1.5℃已經不遠，2050年淨零碳排入法是台灣要走的方向，應該加速減碳腳步，「產業界也知道逃不掉了」，但目前氣候政策過於「零碎化」，只看產業轉型或衝擊，應該考量地緣政治，放大眼光看整體供應鏈安全問題，否則影響台灣在亞洲地位。

減碳 台灣 氣候變遷

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