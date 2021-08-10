索取護照未果 女看護失控割頸老奶奶

外籍女看護想要回自己的護照不成，持水果刀割傷阿嬤的脖子。(翻攝監視器畫面)

宜蘭1名印尼 外籍女看護疑因家鄉丈夫要再娶，急著想回去，但護照不見，前天凌晨涉拿水果刀架住照顧的81歲吳姓老阿嬤脖子，威脅交出護照未果，將阿嬤壓在床上割脖，老人家大哭，直到兒子發現報警救人，送醫縫十多針。女看護供稱護照被扣心急，不小心畫傷對方，檢方訊後依殺人未遂罪嫌聲押獲准。

檢警調查，31歲的印尼看護「普琪」2019年來台，受雇鄒姓男子，負責照顧老阿嬤； 普琪最近急著要回印尼處理家務事想拿回護照，情緒不穩，曾透過1955專線詢問縣府如何補辦護照。

前天凌晨3點多，吳姓阿嬤起床上廁所，普琪被叫醒後要阿嬤拿出護照，阿嬤說護照不在她身上，普琪突然整個人失控，到廚房拿水果刀回房威脅阿嬤。

監視器畫面顯示，普琪把阿嬤壓在床上，阿嬤驚恐問她「妳要殺我喔」，普琪不發一語，接著右手拿刀、左手壓住阿嬤肩膀，阿嬤大喊「妳若殺我，妳會害…」；話沒說完，只看到普琪拿刀左右來回在阿嬤脖子上割畫。

阿嬤大哭，普琪一度暫停動作，接著又繼續割一分多鐘，再把阿嬤放到輪椅上推到隔壁房間要找護照，阿嬤趁機呼叫住在樓上的鄒男，鄒看見老母脖子流血立即報案，警方上門時普琪 刀仍拿手上，員警喝令她丟掉再逮人。老婦人傷口長9公分，送醫縫十幾針後無礙。

普琪說，在印尼的丈夫好像想再婚，她要回去處理，但阿嬤及雇主扣她錢，也不給她休假，而且扣護照不讓她回印尼。

鄒姓雇主澄清沒有扣留普琪護照，還帶她去派出所報案，協助去移民 署辦護照，當著她的面把2萬元台幣機票錢與臨時護照都交給仲介，也沒有扣她薪資。

縣府勞工 處表示，除非雙方同意，外籍看護的護照必須當事人自己保管，會再進行了解。