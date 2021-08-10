跟蹤偷拍女書記官 法官助理被活逮

一名台北地方法院法官助理涉嫌連續偷拍女書記官被捕。(本報資料照片)

台北地方法院黃姓法官助理涉嫌連續4天在捷運 站跟蹤同法院黃姓女書記官，警方暗中派員執行「獵狼勤務」，昨天上午黃再度犯案，偷拍黃女裙底風光時當場被捕，手機 內發現多段偷拍畫面。黃供稱壓力大，一時衝動犯案，很後悔，被依妨害秘密罪嫌送辦，檢方訊後以6萬元台幣交保。

台北地院指出，調查後將召開考績會，最嚴重會解聘黃姓男子，未來加強宣導性平觀念。女書記官則說，法院同事犯案非常可惡，「這個人不能不抓他」。

42歲女書記官說，本月5日有同事傳訊息提醒她，被一名身穿T裇、運動褲、背後背包男子尾隨，「要小心」，隔天她搭捷運上班果然見男子朝她走來，並尾隨在後。她調閱監視器發現男子已跟蹤她4天，對方沒有進出站紀錄，每天從非付費通道進站，在上方走道徘徊，等她一出現即尾隨偷拍。

警方調查，35歲黃男對女書記官通勤習慣暸若指掌，每天從住處搭乘捷運在西門站下車，步行到小南門站等人；黃女報案後警方派員陪同，他停了幾日，昨天上午8時許再犯案，員警見他緊貼黃女，衝上前發現他正在偷拍錄影。

女書記官說，黃男手機中除了她裙底風光外，也有很多車廂內、文湖線偷拍畫面。對方還向警方供稱送小孩上課才出現在捷運站，手機不小心按到錄影。

她直到看到證件姓名、警方詢問才知是法官助理，對方顯然知道她是誰。