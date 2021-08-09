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蘇貞昌力挺五倍券：有刺激內需效果 比現金好

台灣新聞組╱台北9日電
行政院長蘇貞昌力挺「振興五倍券」，認為可刺激內需消費；但除在野黨要求應普發現金，民進黨立委也有不同意見。(記者葉信菉／攝影)
行政院長蘇貞昌力挺「振興五倍券」，認為可刺激內需消費；但除在野黨要求應普發現金，民進黨立委也有不同意見。(記者葉信菉／攝影)

行政院規畫發放振興「五倍券」，行政院長蘇貞昌昨天力挺，強調比發現金好，因為限期使用，且最會使用的就是餐飲、夜市、零售、百貨等，受新冠肺炎疫情衝擊的內需產業，一定會產生刺激效果。

蘇貞昌昨天視察高鐵苗栗縣通霄鎮路段滑坡災害搶修進度受訪指出，振興「五倍券」限期使用，現金就不可能，甚至會被存起來；好處是很多商家、地方政府都加碼，到加油站還有折扣，政府為了幫忙中低收入戶，也特別把1000元台幣撥入帳戶，直接可領5000元，減輕弱勢朋友的負擔。

蘇貞昌舉例，去年發「三倍券」，台灣2300萬人，平均每100人就有超過98人領，而且如期用完，這次才想利用發「五倍券」，幫助受到疫情衝擊的內需產業，最會使用的就是餐飲、夜市、零售、百貨等，一定會產生刺激效果。

有鑑於紙本券需印製等作業時間，知情官員透露，正研擬是否採取數位券先行，加快五倍券上路時程，一方面解內需產業的燃眉之急，再則也鼓勵國人使用數位券。

據透露，政院今年的振興五倍券，規畫重點之一放在推廣數位券，但加碼力度、方式，因牽涉預算多寡，以及領取、辨識等技術議題，具體細節仍在研議中。至於紙本券，則初步規畫一套十張，有1000元、500元與200元等面額，單套印製及發放作業成本約80元。

行政院原定今天要與民進黨立法院黨團充分溝通，因考量優先處理中南部災情而順延。為照顧中低收入戶等弱勢民眾，政院目前研擬1000元現金直接撥到戶頭，估計全台有109萬人可以免費領五倍券。相關補助對象包括去年6月至12月，領取身心障礙者生活補助、低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助，以及經政府列冊且未領取補助之低收入戶及中低收入戶等。

低收入 疫情 台灣

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