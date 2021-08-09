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藍委籲發現金：蘇貞昌不知三倍券被審計部打臉？

記者劉宛琳╱台北9日電
國民黨立委李貴敏認為，現金紓困才能舒緩民間燃眉之急。(本報資料照片)
國民黨立委李貴敏認為，現金紓困才能舒緩民間燃眉之急。(本報資料照片)

政院擬發振興五倍券，國民黨立委李貴敏表示，不管三倍、五倍券，聽起來很好聽，但都沒辦法解釋審計部在剛公布的2020年度中央政府總決算審核報告中，點名行政院稱「三倍券效益千億」的說法，沒有客觀調查資料可以佐證。

民進黨立委林俊憲主張發振興券，但認為不應讓民眾花錢來換，因為今年疫情嚴重，要民眾再花錢，會造成反感和困難；現在病人是要電擊，而不是燉補雞湯慢慢補。

李貴敏質疑，審計部打臉，行政院長蘇貞昌不知道嗎？蘇揆團隊不檢討也不報告嗎？怎麼還有臉堅稱去年三倍券有多好，吹噓成功創造1000多億元台幣經濟效益？這不是睜眼說瞎話嗎？

李貴敏說，尤其行政院不知檢討，堅持錯誤的政策，不願正視弱勢人民急需現金的實際需求，還辯稱透過數位支付可以「保守推估」的整體消費效益。這種執政的傲慢到底是從哪裡來？是真把人民當傻瓜嗎？

李貴敏表示，更何況審計部在報告中點出，使用數位券僅181萬餘人，領取比率7.61％，與原先政府預估36.95％的領取率差距極大。實則90.41％的民眾選擇領取實體三倍券，甚至只好加印實體券；也因此增加了4億2600萬元台幣的行政費用。明知如此竟還硬要發券，也還要人民先掏錢再消費，也不在乎多花個20多億的行政成本，真正的理由到底是什麼？

李貴敏表示，審計部甚至直指接受電子支付店家不夠普及，銀行回饋優惠少且設計複雜等問題，導致數位三倍券發行不如預期。但問題這麼多，全面執政並掌控所有資源的蘇揆團隊事前不知，事後也不檢討了，更無視審計報告內容，也無視人民需求，只想繼續亂嗎？尤其果蘇內閣推振興券真有這麼好，為什麼各國沒有來效法呢？各國急著紓困的時候，發的不都是現金嗎？

李貴敏拜託民進黨政府就不要再自吹自擂了，再多的大內宣也沒辦法掩飾振興券先天不良、後天失調的嚴重問題。發券不但慢又要耗費一大筆行政成本，老百姓等不及了，現金紓困才是硬道理，快點普發現金，舒緩民間燃眉之急吧！

紓困 民進黨 疫情

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