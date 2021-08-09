大雨續炸 高雄空中救援 南投土石走山

高雄桃源區寶山里藤枝聯外道路18公里處，因邊坡土石崩塌，道路柔腸寸斷，藤枝國家森林遊樂區宣布休園，需待道路搶通才能視情況決定是否開放。(圖：民眾提供)

中南部連日豪雨，山區道路柔腸寸斷。高雄桃源區因明霸克露橋沖毀，三個部落居民受困成為「孤島」，年輕媽媽憂心「孩子奶粉只剩兩天」；空勤總隊直升機昨天緊急送物資救援。南投中寮福盛、和興及復興三村聯外道路嚴重坍方，土石堆積逾一層樓高，居民受困；國姓鄉大石村昌榮巷走山，道路大面積崩落，嚇壞居民。

中央災害應變中心統計，疏散4403人、收容688人，停電9萬1850戶。中央氣象局表示，高雄雨量是繼12年前莫拉克風災後的新高。除了道路柔腸寸斷，農損也超過2億1000萬元台幣。

高雄市桃源區明霸克露橋日前遭沖毀，復興、拉芙蘭、梅山三部落對外要道中斷，食物存糧只能撐兩周，市府昨向空勤總隊申請直升機救援，送300公斤物資、四名台電工程人員進災區。

12年前八八風災重創山區道路，藤枝國家森林遊樂區封了12年，好不容易今年5月重新開放，沒想到才過兩個多月就不敵雨彈襲擊，藤枝林道柔腸寸斷，昨天再度宣布封園。

南投縣中寮鄉多處農路坍方，大量土石滑落路面堆積至一層樓高、阻斷20公尺道路，導致交通中斷，十多戶居民受困；福盛村長孫瑞娟說：「這是近30年來最嚴重的一次」。

南投國姓鄉大石村昌榮巷日前凌晨路基邊坡整片滑落到南港溪，居民被轟然巨響驚醒，發現平時通行道路不見一大截，路基、路面都不見了，驚呼「太可怕了」，幸無人傷亡。李姓居民說，這條路是鄰近20多戶居民對外通行及上山務農的道路，如今路斷又停電，繞山區農路要多花一個多小時才能到市區。