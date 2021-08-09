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原計畫造60艘…海軍飛彈突擊艇撤案 2億白花

記者洪哲政／台北9日電
沱江級後續艦塔江軍艦（如圖）將成軍，戰時還可徵召海巡署安平級艦作為反艦飛彈載台，海軍因此作出「微型飛彈突擊艇」不符作戰需求的結論。（記者洪哲政／攝影）
沱江級後續艦塔江軍艦（如圖）將成軍，戰時還可徵召海巡署安平級艦作為反艦飛彈載台，海軍因此作出「微型飛彈突擊艇」不符作戰需求的結論。（記者洪哲政／攝影）

海軍以「群蜂專案」為名投入微型飛彈突擊艇設計與建造，卻公開宣示「經初步評估，本案不符合作戰需求」撤案。海軍月前已將結案報告書交送立法院，現正經國防部審查。據了解，此案建案之初就已耗資2億元（台幣，下同，約718.8萬美元）由財團法人船舶暨海洋產業研發中心完成設計，如今喊停，研發經費與成果將付諸流水，如何結報，國防部傷腦筋。

前參謀總長李喜明任內力主建造「微型飛彈突擊艇」，2019年建案計畫興建60艘約50噸、有機動、匿蹤性能、搭載兩枚雄二反艦飛彈的突擊艇，總預算316.3億元。但隨李喜明退伍，加上美造魚叉飛彈「擠」入建軍採購行列，海軍去年在立法院突「坦承」此案不符作戰需求，立法院外交及國防委員會因此將此案今年度編列的1112萬元預算案全數減列，海軍撤案。

李喜明日前接受美國之音（ＶＯＡ）訪問，重提他主張的微型飛彈突擊艇。他認為，台灣真正需要的是「一大堆致命、機動、精準的小東西」，譬如為數甚多的微型飛彈突擊快艇，可在全台200多個漁港裡快速移動，中共遠距離的飛彈也打不到。但他也說，去年美國售台岸置機動魚叉飛彈，也符合這個精神。他說，載台不能夠殺敵，彈藥才可殺敵，所以「整體防衛構想」（ＯＤＣ）的重點在彈藥而不在載台。

據透露，海軍內部經驗測，財團法人船舶暨海洋產業研發中心設計出的微型飛彈突擊艇，不管是匿蹤、武器裝備與續航力，實則符合設計要求，甚至也曾進行載台岸上雄二飛彈實射驗證，但政策風向轉變後，海軍司令部考量資源分配，作出船艇匿蹤性能不佳的看法，且加上現已有光六飛彈快艇與沱江級後續艦塔江艦將陸續成軍，且戰時還可徵召海巡署安平級艦作為飛彈載台，現將陸續接裝美造岸置機動魚叉飛彈，缺乏經費，因此作出此案不符作戰需求結論。結案報告正由國防部審查，建議撤案。

但據此案預算顯示，「群蜂專案」自2019年建案以來，除每年編列行政費用外，主要給付財團法人船舶暨海洋產業研發中心設計預算達兩億餘元，如今撤案，已給付預算形同浪擲，如何結報？國防部正研議中。

預算 國防部 美國

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