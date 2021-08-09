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東奧閉幕 中華隊獎牌榜列34名 6類首奪牌

記者曾思儒、藍宗標／台北9日電
閉幕典禮，中華隊由跨欄王子陳傑（左二）掌旗。（特派記者余承翰／東京攝影）
閉幕典禮，中華隊由跨欄王子陳傑（左二）掌旗。（特派記者余承翰／東京攝影）

7月23日開幕的東京奧運，昨天隨著聖火熄滅正式謝幕，中華代表團締造隊史最佳的二金四銀六銅成績，達成賽前「超越上屆」目標；中華代表團東奧獎牌榜排34名，雖不及雅典奧運的31名，但比起2016年里約奧運獎牌榜第50名，本屆往前推進16名。

歷屆奧運排名都以金牌數優先，而非獎牌數，中華隊在2004年雅典奧運拿到2金2銀1銅，當時排名31仍是史上最佳，不過今年12面獎牌是空前紀錄。

中華代表團今年12面獎牌得自10種運動是最大特色，包括羽球、柔道、體操、高爾夫、拳擊和空手道都是首度奪牌，堪稱史上最強。

今年在18種運動中取得68張席位，是歷年扣除球類團隊競賽的「史上最大團」，成員中包括兩位「五朝元老」盧彥勳和莊智淵，舉出第一面金牌的「舉重女神」郭婞淳也是連三屆與會；團隊也有許多奧運「新鮮人」，跆拳道踢回銅牌的羅嘉翎、桌球混雙摘銅的「小林同學」林昀儒都是代表，且兩位體壇明日之星年僅19歲，前途無可限量。

總計中華代表團68名選手中，就有5名20歲以下選手，從羅嘉翎、林昀儒到20歲的射箭隊「湯包」湯智鈞、19歲的游泳「蝶王」王冠閎到18歲的體操女將丁華恬，其中羅嘉翎、林昀儒和湯智鈞東奧初體驗都站上頒獎台，三年後的表現更讓人期待。

除了年輕小將放眼巴黎奧運，今年許多奪牌好手也預約下屆再戰，挺舉挑戰世界紀錄失敗的郭婞淳期待巴黎能以漂亮成績帶回榮耀，奪下體操隊史第一面奧運獎牌的「鞍馬王子」李智凱也盼再進化，將東奧的銀牌升級至金牌。

中華代表團今年「陸海空」表現有亮點有遺憾，「空」的代表體操除李智凱鞍馬「完美落地」摘銀，男子成隊相隔56年再登奧運殿堂，李智凱和「亞洲貓王」唐嘉鴻雙闖男子全能決賽也寫紀錄，唐嘉鴻更獲得全能第七名，和李智凱的鞍馬銀牌都振奮體操界。

「海」的游泳有「蝶王」王冠閎游進男子200公尺準決賽；「陸」的田徑有陳奎儒相隔37年再跑進男子110公尺跨欄準決賽，遺憾是鄭兆村和黃士峰沒能拿到決賽門票。

東京奧運 游泳 羽球

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