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戴資穎對父親道愛：18年羽球生涯 謝謝你教會我好多事

記者徐如宜／高雄報導
戴資穎父親戴楠凱說，這畫面是2017年女兒擔任世大運火炬手那天拍的，父女倆開心的留下這個畫面。取材自戴資穎臉書
戴資穎父親戴楠凱說，這畫面是2017年女兒擔任世大運火炬手那天拍的，父女倆開心的留下這個畫面。取材自戴資穎臉書

球后戴資穎從東奧回台正在旅館隔離中，8日父親節在臉書撰文感謝父親戴楠凱，18年的羽球生涯，還記得小時候爸爸總是開著廂型車載姊妹到各縣市參加一些「菜市場盃」，跑遍各個球館只為了跟不同的人對打。在她還不知奧運為何物時，就將奧運立為目標，她想對父親說「爸爸，謝謝你教會我好多事情。」

戴爸說，8日家裡沒特別慶祝父親節，他到傍晚還在外頭工作。家裡是以阿嬤、媽媽和女兒們為主，爸爸就是一個支持的存在。

小戴分享自己從9歲開始打球，迄今過了18年。在羽球路上，爸爸除了教導她如何面對勝負，也給予最好的支持和安慰。即使爸爸心裡的期待比誰都大，卻總是沒把那壓力加在女兒身上，給的是滿滿的信心，常常告訴女兒「相信自己，人有無限可能」。

戴資穎說，雖然打球過程中，也懷疑過自己或是太累想放棄，但爸爸也用最樂觀的方式讓也去做想做的事，回到場上的自己，更加堅定，也知道自己要的是什麼。

小戴說，一路堅持到現在，「參加奧運是爸爸從小給我的目標，在我還不知道奧運是什麼的時候，我只知道我以後要參加奧運。」在她18歲時，就達到了爸爸期望中的最高殿堂，22歲時踏上了第二次，第一次懵懵懂懂，第二次目標很明確，卻發生一點小插曲，第三次我終於站上了頒獎台，這不就是運動員最終的目標嗎！？

戴資穎在臉書分享與爸爸的合照，還問父親「記得這張照片是什麼時候嗎？」戴楠凱解答，那是2017年戴資穎擔任世大運火炬手那天拍的，父女倆開心的留下這個畫面。

球后戴資穎在臉書撰文感謝父親戴楠凱，展現父女好感情。取材自戴資穎臉書
球后戴資穎在臉書撰文感謝父親戴楠凱，展現父女好感情。取材自戴資穎臉書

奧運 羽球 臉書

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