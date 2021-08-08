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新聞眼／蔡政府喊零碳願景 政策卻背道而馳

記者鄭朝陽
環團指出，機車騎三到五年後汙染和排碳量都會增加，無助台灣環保，政府卻一視同仁補助。（本報資料照片）
環團指出，機車騎三到五年後汙染和排碳量都會增加，無助台灣環保，政府卻一視同仁補助。（本報資料照片）

蔡政府有時高喊光明的願景，做的卻是違反潮流的事，補助燃油機車的「油電並行」政策正是言行不一的錯亂現象，也是行政院長蘇貞昌團隊打臉蔡英文總統的明證，台灣要跟上國際減碳腳步，確保經濟不受衝擊，令人難有信心。

蔡總統今年四二二地球日高喊追求國際2050淨零碳排目標，日前在一場新能源論壇致詞時，也重申全球將進入「零碳經濟」的新階段，國家要訂出更清楚、更全面的減碳路徑。照樣也是目標說得遠大、口號動人，但從明確宣示2050淨零碳排、入法到訂出碳價，行動都慢如牛步。

眼下看到的是政策引導造成電動機車銷售量雪崩式下滑，跟國際紛紛訂出禁用燃油車的趨勢背道而馳，而政府連車輛電動化的目標年限都不訂，難怪環保界戲稱台灣要跟進國際2050淨零碳排目標，難如登天。對照當前的防疫作為，這情景也很熟悉，說好的「超前部署」，結果不但國門沒守好，連人民想打疫苗都得靠國際捐贈，超前變落後。

環保署的政策會走到這個地步，恐與民進黨的政治盤算有關。2018年環保署曾打算修正「空汙法」，加嚴十年以上老車的排放標準，結果引發老車車主上街抗議，成為縣市長選舉大敗的原因之一，黨內檢討也直指環保署衝過頭，時任環保署長李應元在選後黯然請辭。

蘇貞昌是政治精算師，自然不想重蹈覆轍。老牌機車業者不滿，喊出「油電平權」，補助不能獨厚電動機車，政策就附和推出「油電並行」，環保署也為七期機車背書，指空汙減量和電動機車相當，堂而皇之拿空汙基金補助，破綻百出，選票和財團的鈔票恐怕才是關鍵。

民進黨以往高喊「綠色執政、品質保證」，已在諸多政策不攻自破，從想蓋深澳燃煤電廠、在藻礁上蓋天然氣接收站，到拿空汙基金補助燃油機車，都看出執政的理想性大打折扣。

補助是過渡性質的政策工具，長遠來看，電動機車業者應自立自強，持續開發優質平價車款，在維修保養、電力補充的便利性上，努力提高消費者的滿意度。政府治理交通空汙、排碳，要棒子與胡蘿蔔並用，及早部署零碳時代的氣候轉型正義，光會撒幣終將被看破手腳。

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