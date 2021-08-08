新聞評論／三倍券到五倍券 小英聰明拜登蠢？

行政院規劃將推出「振興五倍券」，整體方向將比照去年發放「三倍券」的模式，能否及時振興紓困基層經濟，仍被打上大問號。（記者季相儒／攝影）

行政院決定比照去年振興三倍券模式，推出五倍券，紙本與數位並行，除原有200元、500元面額外，新增1000元面額，預期最快9月推出。但各界質疑聲浪不斷，國民黨指振興券效益有限，徒增行政成本，要求普發現金紓困；民眾黨也主張排富發現金，並與餐飲業者共同呼籲先紓困再振興。連民進黨立委高嘉瑜都說，振興券遠水救不了近火，和人民生活脫節；前立委郭正亮更解讀五倍券是為救行政院長蘇貞昌的民調。

但蘇貞昌辯稱，去年三倍券大為成功，創造1000多億(台幣，下同)的經濟效益，行政院有心再造三倍券成功的例子，再加碼、再精進。行政院不諱言五倍券就是參考去年三倍券的經驗與作法，對五倍券的信心，也是來自經濟部對三倍券經濟效益的推估。不過，如果去年「三倍券之亂」已經船過水無痕的話，行政院至少也該看看審計部是怎樣打臉經濟部的三倍券效益推估。

經濟部根據去年176萬領用數位券民眾，平均每人消費金額5785元，推算全台2332萬人領用三倍券，共創造了1349億元的經濟效益。然而，以不到8%綁定數位券的民眾消費行為，放大推估其他2150萬領用紙本券的民眾消費金額，消費習慣與定位不同，計算基礎也明顯偏差。行政院一方面坦承數位券使用率低，這次要設法改善，並找出問題；另一方面拿著經濟部的三倍券效益評估來合理化5倍券的政策，而經濟部卻正是以使用率低、還沒找出問題的數位券，來憑空想像三倍券的效益。

更何況，經濟部的評估忽略了同時期各部會名目繁多的振興消費措施，例如藝FUN券、動滋券、農遊券、客庄旅遊券與國旅補助等帶動的綜效。如果再扣掉必然產生的替代性消費，三倍券到底是要怎樣膨風，才能達到蘇貞昌宣稱的千億元效益呢？

審計部專業又誠實多了。審計部年度總決算報告直指經濟部的三倍券效益評估欠缺嚴謹，且缺乏消費端調查資料；數位券領發不如預期，民眾改領實體券，導致印製、配送等成本大增；部分弱勢民眾未領取或未獲補助，也亟待檢討研謀善策。尤其經濟部評估得出千億元效益，更幾乎是中華經濟研究院及台灣 經濟研究院研究推估的二倍到三倍。不過，行政院仍然喜孜孜拿著經濟部膨風的三倍券效益評估，為五倍券壯行色。

行政院無視經濟部遭審計部打臉，堅持根據三倍券的經驗來發行五倍券，其實也是因為行政怠惰。就像即使疫情急劇惡化，今年紓困辦法仍然照抄去年舊方案，讓勞工和工商業界都見識到蔡政府施政只一個懶字；如今五倍券的思維也以路徑依賴的形式照抄三倍券模式，蔡政府又將如何複製重現另一場更大規模的「五倍券之亂」？尤其去年三倍券成本高達23億元，今年面額、張數雙雙膨漲的五倍券，又要莫名其妙浪費多少無謂的成本？

蘇貞昌揚言再造三倍券的成功例子，學者專家更擔心重演三倍券的錯誤歷史。蔡英文總統與蘇貞昌的擇惡固執，讓他們聽不進民間的籲求與在野黨的意見；這個不恤民瘼的政府，離人民太遠，看不到被紓困漏接、被振興遺忘的弱勢族群與行業。相對於美國總統拜登 上任就簽署1.9兆美元鉅額紓困法案，讓多數美國民眾都能獲得直撥入帳的1400美元紓困金 ；台灣從三倍券到五倍券，除了凸顯蔡政府的膨風、懶惰、浪費、執拗、冷漠外，大內宣的自我催眠，恐怕已讓他們真正相信：小英聰明拜登蠢？