冷眼集／東奧結束 蔡英文想起疫苗荒和雨災了嗎？

豪雨肆虐中南部已超過一周，高雄桃源區「明霸克露橋」7日因不敵湍急水遭沖毀，三個部落頓時成孤島。（記者陳弘逸／翻攝）

為期兩周的東京奧運 8日將畫下句點，這段期間國手的優異表現，吸走全台民眾的目光，更讓原本身陷防疫不力泥淖的蔡政府意外撿到一個東奧假期，府院黨努力搖旗吶喊，蔡總統的臉書 更搖身一變成體育台，一天多次更新最新戰況，彷彿全台灣只剩東奧一件事。現在假放完了，蔡總統可以好好關心疫苗荒還有正飽受豪雨之苦的災民了嗎？

算一算，從7月24日東奧賽事正式登場到7日，兩周下來，蔡總統的臉書共發出44篇文章，光是跟東奧相關的就高達32篇，一天常多次更新，堪稱全台最稱職的戰績播報員。在她派出最昂貴的啦啦隊—4架幻象2000戰機伴飛國手返台班機當天，臉書也立刻貼出「奧運國手歡迎回家」兩分多鐘的紀錄短片，把這波奧運熱邊際效應發揮到極致。

在此同時，雖然台灣防疫等級降為二級，但疫苗荒卻愈發嚴重。這段期間，蔡英文的臉書有關心疫苗荒的事嗎？7月25日，她在臉書宣告疫苗覆蓋率達到26%，已超過她原先設定7月底25%的目標。3天後，她貼文感謝捷克要送3萬劑疫苗給台灣，7月28日，就在前一天指揮中心將高端疫苗 放入公費預約平台，隔天她立刻在臉書宣布她已完成登記施打高端疫苗。

蔡英文近期最後一篇跟疫苗相關的貼文是在7月31日，主要感謝立陶宛捐贈2萬劑疫苗及當天有少量自購疫苗抵台，當中才夾帶一段提醒大家注意豪大雨特報，並再次提到疫苗覆蓋率已突破30%。至於其他70%連第一劑還打不到的人，以及就算上去登記也等不到疫苗的人，她沒多提，還有更多自購疫苗進度，同樣隻字未提。

就在台灣鬧疫苗荒的同時，豪雨已肆虐中南部超過一周，從台中以南，多個縣市都泡在水裡，許多農民損失慘重、欲哭無淚，高雄再次成為天坑之國，高雄桃源區明霸克橋今天中午更被洪水沖斷，3個部落500位居民身陷孤島。但蔡英文的臉書直到6日下午才貼出第一篇跟豪雨有關的專文，7日早上再發一篇。很多人就在她的臉書底下嘲諷，她終於從體育主播切換成氣象主播了。相較於美國總統拜登的狗死了，蔡英文馬上在推特貼文悼念，或許在她心中，這些國內事務都比不上國外元首寵物過世來得重要。

但假期再如何美好，總是會過去，錦上添花永遠不嫌多，希望蔡總統能收心，看看正深陷疫苗荒與災情苦的子民，也做些雪中送炭的事吧。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)