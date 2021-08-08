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政府「憂發放現金民眾會拿去存」 韓國瑜嘆離人民太遠

台灣新聞組／台北8日電
前高雄市市長韓國瑜促政府「莫忘世上苦人多」。(取材自臉書)
前高雄市市長韓國瑜促政府「莫忘世上苦人多」。(取材自臉書)

疫情紓困政府擬採「振興五倍券」，引發熱議。高雄市前市長韓國瑜說，三級警戒2個多月期間，許多艱苦人連在外奔波機會都沒有，只能枯坐家中、坐吃山空，大官怎麼能要他們「先拿出1000元(台幣)來換振興券」，怎麼能說出因為「發放現金民眾會拿去存」的謬論？

本報系聯合報報導，韓國瑜昨晚以「拿現金換振興 政府聽不見人民聲音？」為題在臉書發文說，許多受薪階層昔日尚能溫飽，受疫情衝擊，收入減少，要靠待用餐才能撐下去，也為繳健保費、水電房租發愁。韓國瑜說，民進黨政府居然要這些連過日子都快成問題的國民，先拿出1000元來換振興券，怎麼能說出因為「發放現金民眾會拿去存」的謬論？

韓國瑜也談到，基層仍有許多未被紓困4.0涵蓋的勞工與產業，當許多人連最基本的民生問題都出現困難，我們的政府卻活在自己象牙塔裡，無感需要紓困民眾的窘迫，無視高達七成希望直接發放現金的民意，執意要民眾「拿現金換振興券」、「拿振興券來振興經濟」。

「莫忘世上苦人多！」韓國瑜說，請當權者把人民放在心上，唯有做到苦民所苦，才能真正體察民意、貼近民心！

另據中國時報報導，民眾黨立委蔡壁如昨爆料，去年三倍券發行後，中南部有專人提供代領服務，讓民眾不用先支付1000元，而是採取「先領後扣」的方式，再從中收取最高300元的代辦費。

蔡壁如抨擊，就是政府堅持不發現金，導致一群人利用國家預算買空賣空賺「水錢」，利用政府漏洞開起賺現金後門，更是打臉行政院長蘇貞昌堅稱三倍券能創造多倍經濟效益說法，因此民眾還是希望領到現金，振興券能刺激經濟顯然是政府的大內宣。

韓國瑜 紓困 疫情

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