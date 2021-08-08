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新聞評論／落後的前瞻治水 下錯藥的偽藥方

記者 鄭朝陽
台灣一年內旱澇齊至，治水計畫成了下錯藥的偽藥方。圖為桃園市龜山區因大雨淹水嚴重。(記者陳俊智／翻攝)
台灣一年內旱澇齊至，治水計畫成了下錯藥的偽藥方。圖為桃園市龜山區因大雨淹水嚴重。(記者陳俊智／翻攝)

西南氣流帶來致災性降雨，不僅斷橋重現，連高鐵也因邊坡滑落罕見停駛，再次喚起台灣人對20年來納莉、莫拉克等風災的慘痛記憶。特別的是，短短1年內旱澇齊至，證明氣候危機已是現在進行式，說了好多年的氣候調適，即使在8000多億元(台幣，下同)的前瞻計畫中，占比也微乎其微，成了下錯藥的「偽藥方」。

愈來愈多科學證據顯示，極端天氣特性如颱風強度變強、降雨兩極化，以及寒潮、熱浪等極端事件將成為新常態。這波西南氣流是台灣夏季典型的天氣型態，但伴隨極端天氣的變數，強度變得不可測，高鐵昨罕見發生邊坡落石造成部分路段停駛，2009年八八風災被洪水沖斷的台20線「明霸克露橋」，再度不敵洪水摧殘，都證明傳統剛性工程的思維必須改變，不論工程設計和應變管理，都要有「氣候調適」的思考。

20年前的納莉颱風把台北捷運淹了，氣候調適觀念也逐漸興起。北捷在捷運入口墊高50公分防淹，捷運隧道也新增防洪隔水艙門，對比這次河南鄭州的水淹地鐵事件，北捷的調適作為就是超前部署。當年政府也補助家戶廣設防水閘門，但北市東區6月中旬一場豪雨，許多裝有防水閘門的大樓，地下室未及時啟動閘門慘遭水淹，就是缺乏居安思危的憂患意識。

2015年蘇迪勒颱風造成大台北自來水黃濁，不得已大規模停水事件，催生翡翠水庫原水管計畫，供應淨水場的南勢溪再有暴濁狀況，就能用此管直通水庫的水，這也是氣候調適。

極端天氣下，過去的抗旱及防汛標準已不適用，這次前瞻水環境計畫砸下2500億元，要營造不缺水、喝好水、不淹水及親近水的優質水環境，兩次旱澇給了答案，多數經費被拿來為河溪拉皮、加蓋水泥設施，好不容易看到計畫裡有嘉義掌潭村的耐淹社區規畫，預計只花1億元，即可省下數十億元的剛性水利工程，可惜類似計畫太少也太慢。

捷運 台灣 洪水

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