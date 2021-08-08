啟用只4年…造價2億大橋遭沖毀 高雄3部落成孤島

高雄市桃源區「明霸克露橋」遭滾滾泥水沖毀。(圖：高市水利局提供)

豪雨成災，高雄市桃源區「明霸克露橋」遭滾滾泥水沖毀，橋斷造成拉芙蘭等3個部落、501人受困，形同孤島。新北市三峽區北113線道路面坍塌，插角里70餘戶、300多人進出受阻，居民抱怨「回不了家」。新竹縣、嘉義縣、台南山區多處道路邊坡土石滑落、地基流失，道路中斷。

盧碧颱風雖轉為熱帶低氣壓，但引進西南氣流帶來豪雨，高市昨天24小時累積雨量逾630毫米，桃源區啟用4年、造價約台幣2億元(約712萬美元)的明霸克露橋遭洪水 沖毀，所幸當時沒有人車在橋上，有目擊者拍下驚險瞬間直呼「太可怕」，有車輛立即倒車逃離。

該橋是通往復興、拉芙蘭、梅山3部落要道，位於布唐布那斯溪、荖濃溪及玉穗溪三河匯流處，山洪暴發力量驚人，橋一斷，無聯外道路可替代，501名居民受困。拉芙蘭居民說，前晚山區停電加上狂風暴雨 ，荖濃溪滾動土石聲讓人難以入眠。

彰化縣伸港鄉七嘉村一戶三合院泡在水中5天，柯姓屋主說，60多年前八七水災房子被沖毀才重建三合院，沒想到他再成受災戶。南投縣山區信義、仁愛鄉也發生路道路崩塌和土石流。

新北市三峽受大雨及地震影響，北113線道路面坍塌，路旁電線桿歪斜，插角里長林坤郎說，70餘戶、300多名居民出入受阻，「形同孤島」，唯一對外通路阻斷。新北市養工處表示，會利用怪手進到邊坡滑動處打設鋼軌樁，穩定坡面，在災點上方做臨時車行通道，台電配合完成新設電桿布線，5天內可完工。

嘉義縣阿里山 累積雨量逾700毫米，台18線阿里山公路多處落石樹倒，昨天上午10時搶通，但晚間再度封路；達邦公路太和明隧道前大量落石，鄉民擔心八八風災的災情再現。

台南台20線左鎮段連續3天土石滑落將竹子連根拔起滾落路面，單線中斷；南化區南179線往高雄那瑪夏方向3公里處二度土石崩落，玉山里土石流紅色警戒，區公所和員警勸告撤離近百人。

新竹縣竹21鄉道、關西鎮與芎林鄉交界的光明隧道，昨下午土石邊坡崩塌，連帶完工不久的邊坡防護網也倒塌，隧道北口有數噸泥沙傾瀉，遭土石半掩，車輛無法通行，隧道雙向已封閉。