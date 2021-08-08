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雨彈炸台 高鐵停駛民宅毀 橋斷路塌 全台急撤4000人

台灣新聞組╱綜合8日電
高雄高屏溪7日水位暴漲溪水溢出堤防，造成佛光山下停車場淹水。(記者劉學聖／攝影)
高雄高屏溪7日水位暴漲溪水溢出堤防，造成佛光山下停車場淹水。(記者劉學聖／攝影)

雨彈狂炸，全台各地都傳災情，馬祖昨天雨量創下歷年之最，台灣高鐵也罕見苗栗至台中區間雙向停駛，全台農損約1.8億元(台幣，下同，約641萬美元)。高屏山區泥水沖進民宅，高雄撤離逾2000人，居民驚嚇「宛如莫拉克風災翻版」；市長陳其邁坐鎮原民區，並向蔡英文總統、行政院長蘇貞昌請求國軍支援兵力救災。

中央災害應變中心截至昨晚10時統計，全台累計疏散撤離4300餘人，農業損失1億7824萬元，全台仍有28處積水未退，集中高雄、屏東等地。此外，仍有2897戶停電，533戶停水。

高鐵昨天發生營運14年來，最嚴重的土石滑落事故，苗栗至台中雙向停駛，班次大亂；儘管高鐵緊急調度接駁巴士疏運旅客，但仍讓不少要返鄉過父親節的民眾行程被打亂。一天下來，有80班列車受影響。台灣高鐵公司表示，經過搶修，今天恢復單線雙向通車，不過由於各車次行經受影響路段時將減速，可能會造成列車略為延誤。

豪雨造成憾事，高雄市岡山區77歲老婦昨冒雨巡菜園，失足跌落魚塭不幸溺斃；屏東縣1人失蹤，消防局漏夜搜索中。

苗栗縣泰安鄉因雨勢仍大，鄉內多條道路落石坍方中斷，今天停班停課。嘉義縣阿里山鄉、屏東縣霧台、三地門、瑪家、泰武、來義、春日六個原民鄉、高雄桃源、六龜、茂林、那瑪夏、甲仙、杉林、美濃、旗山等八個行政區，今也停班停課。

高雄六龜區中興里7日由國軍43砲指部，派遣兵力前往周邊協助住戶疏散。(圖：軍方提...
高雄六龜區中興里7日由國軍43砲指部，派遣兵力前往周邊協助住戶疏散。(圖：軍方提供)

蘇貞昌昨召開全國災害應變會議，地方紛紛向中央求援。連江縣長劉增應說，馬祖連兩天累積雨量超過330毫米，打破歷年紀錄，促營建署盡快核定縣市管河川計畫；雲林縣長張麗善也提出調度抽水機、改善排水設施等5項請求，蘇揆指示水利署長盡力協助各縣市。

氣象局統計8月7日零時至晚間9時，全台百大雨量測站前4名都在屏東縣，霧台佳暮以828毫米登上榜首。高屏溪出海口處堤防前晚潰堤，大水灌入東港鹽埔村的養殖魚塭，讓養殖戶心在淌血。

台南玉井往走馬瀨農場經台84線快速道路旁的曾文溪水成黃泥水，水勢暴漲到彷彿伸手就快能碰到，民眾直呼恐怖。

內政部前部長李鴻源說，台灣經歷這一年來嚴重旱災，對於防洪也許都疏忽了，但要徹底解決仍需要時間。

馬祖7日雨量創下歷年之最，全島多處淹水、道路坍方。北竿芹壁村中山國中附近嚴重土石...
馬祖7日雨量創下歷年之最，全島多處淹水、道路坍方。北竿芹壁村中山國中附近嚴重土石坍方，不少民宅、轎車遭沖毀，慘不忍睹。(圖：本報系聯合報讀者提供)

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