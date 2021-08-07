越來越長壽…台平均壽命81.3歲 離超高齡社會不遠了

台灣離高齡化社會不遠，政府應積極推動長照、老人福利等政策。（本報資料照片）

內政部 昨公布「去年簡易生命表」，台灣 民眾的平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，皆創歷年新高；此外，去年新冠肺炎疫情肆虐全球，但台灣在執行邊境防堵及落實防疫新生活運動下，民眾死亡人數為17萬3162人，比前年減少2384人。

台大兼任教授薛承泰表示，台灣平均壽命延長的速度比全世界快很多，但生育率下降速度也比全球平均來得快。估計台灣老年人口到2025年會超過20%，邁入超高齡社會，到了2060年可能到40%，很可能是「世界最老國家」，政府政策要有所因應。

內政部表示，隨著醫療水準提升、食安重視、生活品質提高及運動風氣盛行，近年來民眾平均壽命從2000年79.2歲增至去年81.3歲。台灣平均壽命和全球平均壽命比較，男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.9歲及9.7歲。

內政部表示，去年粗死亡率為千分之7.35，比前年略減零點零9個千分點，若以排除人口老化等年齡因素的「標準化死亡率」計算，則為每10萬人口390.8人，比前年減少4.3%，長期而言，標準化死亡率呈下降趨勢，符合多數已開發國家的情形。

內政部表示，從各縣市平均壽命觀察，以新竹市81.7歲最高，台東縣76.5歲最低。直轄市部分，以台北市84.1歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高，呈現自北而南遞減的情形。

至於其他國家男女性平均壽命，男性以瑞典81.9歲最高，其次為新加坡 與挪威81.5歲，日本81歲第三；女性以日本87.5歲居冠，南韓86.3歲次之，新加坡86.1歲第三。

內政部指出，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低。若與前年比較，除澎湖縣平均壽命下降0.11歲外，其餘縣市平均壽命皆為增加，且以宜蘭縣、南投縣均增加0.43歲最多。

隨著民眾平均壽命屢創新高，意味台灣離高齡化社會不遠。行政院官員說，政府就經濟安全、健康維護及生活照顧等面向積極推動老人福利服務，例如長照、長者退休後重返職場等，並廣布社區照顧據點，促進長者社會參與，落實活力老化政策目標。