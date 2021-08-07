奪牌抱抱被拒…桌球英雄凱歸 鄭怡靜摸頭 小林羞拍肩

東奧奪桌球混雙銅牌的鄭怡靜（左）與林昀儒（右）一起受訪，媒體問兩人要不要補抱抱，鄭怡靜主動問林，「小林同學」靦腆傻笑，鄭只有輕輕摸林的頭。（記者鄭超文／攝影）

台灣 奧運桌球與拳擊代表隊昨返台，在東京奧運 奪得桌球混雙銅牌的「小林同學」林昀儒與鄭怡靜受到大批粉絲歡迎，林昀儒受訪談到與「桌球教父」莊智淵一起出賽的感覺時表示，很享受一起作戰的時刻，也從前輩身上學習到很多；並感謝所有關心他的人，有大家支持，未來會更努力打好每一場比賽。

在日本奪牌後鄭怡靜曾經激動地想要抱抱搭檔林昀儒，結果被林昀儒拒絕，昨在機場 受訪時，鄭怡靜被問到要不要補抱，她先問小林同學要不要抱一下，隨後舉起手輕輕地摸了林昀儒的頭，林昀儒也輕輕地拍一下鄭怡靜的肩膀，兩人輕輕地互動也讓現場哄堂大笑。

五度征戰奧運的台灣「桌球教父」莊智淵透過體育署表達不願受訪，林昀儒被問到跟莊智淵一起出賽時表示，在跟德國比賽時，前輩有指導一些戰術，非常享受跟大家一起作戰的感覺，也從前輩身上學習到很多，希望亞運時還可以一起努力。

桌球混雙搭檔中，世界排名第八鄭怡靜一路上有很多人為她加油，她也很開朗地揮手致謝，鄭怡靜表示，謝謝家人及支持者，我做到了，很開心可以拿下獎牌，真的非常不容易，接下來還是會繼續努力，為接下來的亞運做好準備。

相反地，19歲的「小林同學」林昀儒則相當靦腆，接受訪問更是省話一哥，對於突然暴紅有點不太習慣，林昀儒被問到回台灣後最想念媽媽的那一道菜時，回答說，「每一道都可以」。對於網路上粉絲暴增到20萬，小林同學說，謝謝大家，會更努力。

林昀儒的母親陳貴玲昨天也到機場接機，雖然被眾多粉絲包圍，但仍擠到了第一排。由於防疫起見，她與國手們隔著一段距離，她身旁的人數度高喊「昀儒，你老媽在這裡！」但因現場過於吵雜，林昀儒並沒有發現媽媽身影。

剛退休的陳貴玲昨表示，要等林昀儒隔離完後才能見到面，未來如果林昀儒有歐洲等較遠的比賽行程，就會陪著他一起征戰。

昨天回台的有桌球代表隊總教練許榮展、教練蔣澎龍、鄭佳奇與選手林昀儒、莊智淵、陳建安、鄭怡靜、陳思羽、鄭先知，以及拳擊代表隊教練曾自強、選手林郁婷、工作團醫師周文毅、郭純恩。