6天5大坑 高雄遭譏「天坑之城」

高雄市鳳山區油管路6日出現兩處塌陷，相加總長約90公尺。（圖：市議員李雅靜提供）

大雨轟炸南台灣 ，高雄道路單日被轟出兩大「天坑」裂縫，近六天來已累計五坑洞，國民黨 高市黨團譏諷，高雄已從「慶記之都」轉為「天坑之城」，綠色執政是「天坑保證」；高雄市長陳其邁說，高雄多為砂質地，重車多、地下管線也多，道路養護挑戰也大，市府會全面加強道路品質維護。

高雄鳳山一女子7月時疑因積水遭電擊身亡，讓高雄災情成為全台焦點。8月起，高雄道路接連因雨塌陷，先是鳳山勝利路人行道下陷，接著前鎮凱旋市場前道路從小坑變大洞，不僅陳其邁震怒搶修進度太慢，副市長林欽榮深夜勘查時還飆罵工務局長「做不好就殺你的頭」，工務局漏夜填平坑洞，卻沒止住大雨檢驗。

前天，鳳山五甲二路溝圳的水泥板路坍方；昨天凌晨，前鎮一心二路坑洞讓一輛BMW卡入爆胎，接著下午鳳山油管路也爆出長約50公尺的坍塌裂縫，六天內發生五起道路坍陷事件，再成話題。

高雄市前鎮區一心二路6日凌晨路面出現坑洞，警方圍起三角錐和警示燈，提醒駕駛人避開。（記者林保光／翻攝）

高雄市議會國民黨團昨批評，「路塌、樹倒、水不通、燈不亮」竟成為高雄日常，議員黃紹庭說，一心二路的坑洞位置，三年前高雄市長陳菊時也曾坍陷，質疑綠色執政是「天坑保證」。國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮說，陳其邁所謂的「緊緊緊」，早已淪為大內宣。

陳其邁昨天在議會總質詢休息時間受訪表示，高雄市砂質地形比較多、重車也多、下面管線也多，道路鋪設維護是很大的挑戰，尤其大雨過後，因為砂質地形鬆軟，常造成這樣。因此在平時道路養護、大雨過後的道路修補，市府都很努力，前幾天大雨過後也進行搶修跟路面的維平。

此外，國民黨高雄市議員邱于軒前天要求市府官員的特別費減半投入防疫和紓困 ，陳其邁稍後即捐出月薪及特支費31萬多元台幣。陳其邁說，捐錢起因於議員質詢，他相信邱于軒應該也認為捐款是好事，希望邱共襄盛舉。

民進黨高雄市議員陳致中說，陳其邁捐出的是全部，不只減半；邱于軒反嗆陳致中，「你跟你爸一起來，若能捐出海角七億，對高雄艱苦人更有幫助」。