文姿云空手道摘銅 台灣東奧添第12面獎牌

文姿云空手道拿下銅牌，領獎時露出甜美笑容。（特派記者余承翰／東京攝影）

「堅持」是文姿云一路走在空手道路上的關鍵詞，昨天雖在東京奧運 四強賽止步，但仍在第一次舉辦的空手道賽事中拿下銅牌，為中華代表團添加第12面獎牌，目前累積1金4銀6銅。奧運空手道比賽今天換男子選手上場，王翌達要先挑戰個人型項目淘汰賽，再戰排名賽，期盼一路走到晚上的獎牌戰。

參加女子55公斤級的文姿云，昨天在分組賽首戰敗給保加利亞戈拉諾娃，但受到羽球 「黃金男雙」的例子刺激，接著拿下二連勝挺進四強，雖在四強賽以4比4逆轉與烏克蘭 女將特利烏加戰平，但最終輸在裁判判定。

接受訪問時，文姿云臉上還帶著淚，她說：「其實是滿開心的，雖然不是我想的顏色。」空手道四強賽落敗方並列銅牌，由贏者進入金牌戰。

台灣空手道女將文姿云（右）在東京奧運女子55公斤級四強賽遭判定落敗，仍為中華代表團再進帳一面銅牌。（特派記者余承翰／東京攝影）

雖然錯過爭金機會，文姿云認為既然裁判如此決定，代表認為對方較強勢，「這就是空手道，接受，但當然有遺憾。」教練黃昊昀也認為，判決沒有太大問題，只是每個人觀點不同。

空手道爭取進入奧運三屆未果，直到今年才因日本主辦得以選入，面對第一次也可能是最後一次的奧運，文姿云想要藉這個機會，讓大家看到空手道的好，「它是非常好的運動」。

練習空手道22年，文姿云認為這項運動帶給自己快樂，也學習堅持做一件事，「訓練過程中不放棄自己，堅持每分每秒、把握當下。」

賽後受訪時，文姿云聽到「想用中文跟家人說什麼」，卻突然說不出口，即使接受平面媒體訪問了五分鐘，再聽到相同問題仍忍不住落淚。「一直很謝謝他們的支持。」文姿云說，家人知道自己在追逐夢想，不太敢打擾，加上比賽時可能一年只見到一、兩次面，文姿云只能透過電話傳達思念，不只家人，在身邊有很多關心、支持自己的人。

一頭長髮加上甜美笑容，綽號「小清新」的文姿云，站到空手道場上，展現的是拒絕落後的堅毅氣勢，只想要排在第一，是她在空手道一路堅持下去的理由。

2014年仁川亞運空手道女子55公斤級拿金牌後，文姿云一度想退休，原因是「累了」。但也只是嘴巴說說，又繼續投入熱愛的空手道，四年後雅加達亞運完成二連霸。

今年進軍東京奧運，昨天首戰就輸給保加利亞選手戈拉諾娃，教練黃昊昀用「麟洋配」李洋、王齊麟奪金之旅的例子鼓勵文姿云，「他們也是第一場不小心，但一路贏下冠軍」。

文姿云聽到後回答：「好，再挑戰一下，不管怎樣先打完分組賽三場再說。」這個轉念，也讓文姿云闖過分組戰關卡，原本期待金牌戰與戈拉諾娃再交手，可惜劇本只寫一半，最後在四強止步，收下銅牌。

四強賽敗給世界排名第一的烏克蘭女將特利烏加，特利烏加上前抱了抱文姿云，告訴她：「妳是最棒的。」頒獎典禮時，拿下獎牌的四人也圍著聊天，文姿云說，大家都很不容易站在這邊，互相珍惜彼此在場上對打，「下次就是另一個戰場相見。」