黑白集／「國手」成台獨罪狀 比文字獄還慘

小S因支持台灣奧運國手，遭到無妄之災。（取材自臉書）

小S 遭大陸網民出征，連帶被某些品牌取消代言，只因她稱台灣 奧運小將為「國手」。這有點關公戰秦瓊的味道：「國手」是小S還沒出生就有的名詞，還在冷戰時代；「中國 」就是中華民國，大陸是赤土，台灣才是祖國。當時，國手意指中華民國選手；誰料，現在國手變成台獨罪狀！

那個時代，誰是國手？在羅馬奧運拿十項全能銀牌的楊傳廣，到威廉波特拿世界少棒冠軍的巨人隊，都是國手。什麼是冤案？這就是冤案。小S怕比竇娥還冤。

叫運動員「國手」是老派風格，更多地是對往昔榮光的緬懷。小S下意識用了個老派術語，就被打入台獨大牢，這比文字獄還慘烈萬分。能在「國手」二字讀出台獨意涵，連暴君都要自嘆弗如。

網路時代的可怕，就在於去脈絡化，歷史成了扁平的二次元。小粉紅與1450沒啥差別，見識貧乏則是共同的特徵。後者大約只能看到後李登輝的台灣，前者則只見一個紅色的中國。這種視角下，連台灣少得可憐的統派，都能淪為刀下冤魂。

大陸唯物教育了幾十年，不少年輕人卻成了失敗產品，用誅心的唯心論到處扣人罪名，還用唯物的終結代言當懲罰。這跟恩格斯眼中的費爾巴哈一樣，是下半截唯物、上半截唯心的半調子。兩者的結合很嚇人，每個都是法西斯！