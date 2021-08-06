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小S遭出征 馬英九：兩岸彼此仇視 不會有前途

記者徐偉真／台北6日電
看到藝人小S因為在社群媒體發文而被對岸網友出征，馬英九表示很難過。（圖／擷取自UDN TV）
看到藝人小S因為在社群媒體發文而被對岸網友出征，馬英九表示很難過。（圖／擷取自UDN TV）

藝人小S因為在社群媒體發文替台灣奧運選手加油惹怒對岸網友，連丟好幾個代言損失千萬；前總統馬英九昨日表示，看到這個新聞讓他很難過，若兩岸人民彼此仇視，這樣不會有前途，應該要想辦法改善關係、減少敵意，才能引導雙方政府往和平穩定方向努力。他也說若蔡英文總統目前拿不出新辦法取代過去的九二共識，那希望她回到過去主張的「維持現狀」，他樂意再扮演一次「馬維拉」改善兩岸關係。

馬英九昨日到立法院參加國民黨立委陳以信參與撰寫的新書「台灣經濟與外交的挑戰與機會」（Taiwan's Economic and Diplomatic Challenges and Opportunities）發表會，以評論人身分發表看法。

馬英九說，台灣當前的狀況無論是外交還是經濟都脫不了兩岸關係，他舉例在他之前台灣無法參與世界衛生大會（WHA），但他上任後改變策略，改由衛生署和大陸協商，取得默契後2009年順利受邀，一參加就是八年，但後來因為民進黨政府拒絕九二共識所以未再受邀。

馬英九說，當年和中國大陸簽署「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）時，由蔡英文擔任黨主席的民進黨大力反對，批評是糖衣毒藥，可是簽了之後新加坡和紐西蘭接連來向台灣表達也想簽經濟協議，這是簽署時完全想像不到的，可見ECFA不是糖衣毒藥，而是台灣和其他國家經濟上有進一步往來的踏腳石。

馬英九說，他上任後採取「外交休兵」政策，和中國大陸互相不挖對方邦交國，任內曾有中美洲邦交國想跟中國建交，但和中國聯繫後被對方婉拒，因為這樣會傷害台灣，所以對方在他卸任後一年才跟中國大陸建交。他另外提到，美國國務院前亞太助卿董雲裳曾說，2015年是台美非官方關係最好的時候，所以兩岸關係也有助台灣對美工作。

馬英九說，經濟學人曾有報導台灣是世界上最危險的地方，他看到報導後很難過，「我在台灣住這麼久，從來不知道這麼危險」，雖然有人說這不能完全怪台灣，但如果是這樣，為什麼他執政八年沒有這些問題，共機不會常來繞，他也提到美中情勢發生變化，但雙方近期積極安排領袖見面，美國不會脫離一個中國政策，因為他們知道若政策改變跟中國的關係就難以維持，我方也該清楚什麼政策可以幫助台灣發展，不要看到對抗就加入，這樣會增加敵意。

馬英九說，蔡英文主張兩岸政策根據憲法增修條文加上兩岸人民關係條例，這是正確的，若她無法拿出方案取代過去採取的九二共識，那希望她回到2015年競選總統時說的維持現狀，若蔡英文往那個方向做，他也樂意再次扮演馬維拉，改善兩岸關係。

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