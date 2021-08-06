國手風波…小S發文「我不是台獨」 陸官媒認證

小S因為替台灣奧運「國手」加油，被大陸網友出征。（本報資料照片）

東京奧運賽事再度挑起兩岸敏感神經，藝人小S （徐熙娣）為中華隊選手加油，結果「國手」一詞引發中國大陸網軍小粉紅出征，她昨日在微博 表態：「我不是台獨！」大陸官媒也聲援緩頰；國台辦旗下「中國台灣網」昨晚在微博發文，「小S是民進黨 兩岸陰謀的受害者之一」、「小S到底是不是台獨？答案是否定的」。

小S因「國手」兩字惹怒大陸網友，不僅遭大陸網友出征，連帶四個大陸廠商都跟她解除代言，她在沉默兩天後，剛終於在微博發文，寫下「我不是台獨！疫情期間，請大家保護好自己和家人，祝健康、平安」。

小S連日來關注東奧賽事，沒想到「國手」兩字卻讓她被貼上台獨標籤，但其實熟悉她的粉絲都知道，她根本和台獨沾不上邊，無奈這把火越燒越大，讓她一口氣丟掉四個品牌代言，她連日來保持沉默，大陸粉絲都指盼她出聲，她也在微博聲明自己並非台獨份子，果然她才一發文，立刻吸引近萬名網友留言，有網友支持她「你的一言一行我們都看在眼裡，欲加之罪何患無辭，熙娣加油」、「政治是非黑即白的，但人性不是」。

藝人小S為台灣選手加油，結果「國手」一詞引發大陸網軍小粉紅出征。對此，大陸國台辦旗下「中國台灣網」5日晚在微博發文稱，小S是民進黨兩岸陰謀的受害者之一。（取材自微博）

「這無疑是民進黨刻意製造的民意陷阱」

「中國台灣網」文章指出，在乒乓球、羽毛球等優勢項目中，兩岸運動選手有機會在決賽或者半決賽中「相遇」，為兩岸及全世界觀眾，奉獻出精彩比賽。但綠媒及網軍對兩岸選手的正常競技，進行惡意扭曲，不少綠營政客還「蹭」熱度，不放過任何在國際輿論場炒作所謂「反中」、「抗中」的機會。這無疑是民進黨當局刻意製造的民意陷阱，其目的無非是挑起兩岸民意對立。

近日「小S風波」就是一例。小S是在大陸有很高知名度的台灣藝人，其在社交媒體一番不太妥的表態，確實在某種程度上刺激大陸網友。雖然據說她刪除相關內容，但已不可避免的引發輿論風波。

「她是民進黨兩岸陰謀受害者」

文章稱，小S到底是不是「台獨」？答案是否定的。小S本人也通過微博澄清，表示自己並非「台獨」，算是給這場風波暫時畫上休止符。「小S風波」背後透出的現實說明，兩岸關係因民進黨當局操弄，在輿論場領域已變得很脆弱、很敏感，也極易引起兩岸網友的關注。歸根結底，這些現象都是由兩岸關係的現狀所導致。

文章指，小S作為公眾人物，其也成為民進黨當局兩岸陰謀的受害者之一，這一點大陸網友一定要清醒、理性，客觀看待諸如此類事件，千萬別上民進黨的當，給「台獨」分裂分子，提供繼續操作、抹黑以及製造敵意的彈藥，從而挽救其因抗疫不力而搖搖欲墜的民調。

「中國台灣網」文末並提醒，大陸網友不要盲目跟風，讓躲在後面的民進黨當局坐收漁翁之利。