世盟曾永權舉行跨國視訊論壇 為疫情衝擊全球經濟求解方

世盟曾永權舉行跨國視訊論壇為疫情衝擊全球經濟求解方。（圖：世盟提供）

世界自由民主聯盟中華民國總會理事長曾永權主持世盟國際自由民主視訊論壇，以後新冠肺炎 疫期對全球經濟衝擊為主題。他表示，新冠肺炎病毒在許多國家造成生命與健康的嚴重傷害，各國不論其經濟能力，都應公平取得疫苗 ，讓疫苗更易普及，才能讓各國產業、經濟正常發展。

這場跨國視訊論壇從台灣 時間5日深夜進行到6日凌晨，是以後新冠肺炎疫期對全球化之衝擊為題，探討經貿發展與自由民主的關係，8月5日台北時間凌晨舉行，向世盟130多國會員及全球人士公開視訊論壇現況。

會議由世盟中華民國總會理事長曾永權擔任主席，邀請世盟中華民國總會總會長饒穎奇致詞，世盟祕書長劉廣平擔任主持人。前國發會主委林祖嘉教授、世盟海外發展委員邢增輝、聯合國非政府組織資深顧問何泛斯、一神普救派駐聯合國辦公室主任納茲、加拿大眾議院議員斯格羅、世盟墨西哥分會會長郝雷齊、馬爾他騎士團駐諾魯共和國大使杜允士等參與討論。

饒穎奇表示，病毒無國界，唯有全面提高疫苗施打覆蓋率，降低人民感染重症風險，有效控制疫情，恢復原先日常生活習慣，才是經濟復甦，貿易正常，人民得以安居樂業得不二法門。

曾永權說，新冠肺炎病毒在許多國家造成生命與健康的嚴重傷害，引起社會恐慌和經濟損失，這次視訊論壇聚焦經貿發展與自由民主，各國不論其經濟能力應公平取得疫苗，讓疫苗更易普及，才能讓各國產業、經濟正常發展。

林祖嘉表示，台灣內部的新冠疫情仍未有效控制，對台灣內需造成嚴重影響，尤其是服務業。對於這個問題，只有將迅速而全面地接種疫苗列為最優先的任務，才可能有效解決目前的情況，盡快開放國內市場，過去幾周以來，台灣已經加快供給人民疫苗，但是到7月中旬為止，施打疫苗的覆蓋率僅25.7%，相較其他先進國家落後許多

他說，在達到較高比率的疫苗覆蓋率之前，政府必須推行短期全面的補助，台灣政府已經進行四次的經濟振興方案。當疫情全面控制後，如何更進一步刺激經濟，應該市政府必須加以考慮探討的重要議題。