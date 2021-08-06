太大膽…戴電子腳鐐還犯案 男涉性侵、砸死女移工

王男是性侵假釋犯，身上掛有電子腳鐐監控，還大膽性侵殺害吳姓女移工，已被依強制性交故意殺人等罪嫌聲押獲准。（本報資料照片)

越南籍吳姓失聯女移工日前在桃園濱海遭人殺害，褲頭解開疑遭性侵 ，警方逮捕王姓凶嫌發現他腳上掛有電子腳鐐，仍在假釋監控期間，行蹤全被GPS記錄竟大膽行凶。檢方已依強制性交殺人罪嫌將他聲押獲准，昨解剖確認吳女傷勢集中頭部，採集下體DNA送驗比對。

法務部保護司司長黃玉垣說，性侵假釋犯配帶腳鐐，白天時段不會設限行蹤，但宵禁 時段內只要受處分人離開指定居住所，會發出示警訊號連線檢警機關，王嫌犯案時間疑在非宵禁時間，將全面評估以補漏。

據了解，50歲王男過去擔任計程車司機，犯下多起性侵女子案件，被判刑超過20年確定，入獄服刑10年多，去年才獲假釋，因有高度再犯之虞被加裝電子監控。

檢警調查，死者29歲吳女7月23日坐上王男車後失蹤，王事後若無其事回工廠上班，31日有釣客路過新屋區後湖溪出海口防風林驚見女屍，衣衫不整、褲頭有解開痕跡。

警方8月2日到新北王男工作處逮人，發現王腳上有電子腳鐐，作案行蹤、軌跡被GPS詳實定位，辦案人員直呼「很大膽」。王稱吳女瞧不起他憤而拿石頭行凶，其餘不願交代。

性侵害防治法規定，性侵犯假釋後經評估若認為有施以科技設備監控必要，得報請檢察官 許可實施。有檢察官說，電子腳鐐經多代改良，近年被成功掙脫或破壞案例少，還有GPS衛星定位紀錄假釋犯移動軌跡，依據經驗「每個戴電子腳鐐的都很乖」，這次有戴電子腳鐐還敢作案，令人匪夷所思。

觀護人員說，電子腳鐐畢竟是儀器，不能主導人的行為，要完全預防再犯有難度，還是得靠層層社區防護網，把風險降到最低。