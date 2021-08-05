帶父親刺青征戰 黃筱雯奪拳擊首銅

台灣拳擊好手黃筱雯（左）4日在東京奧運女子51公斤級四強戰不敵土耳其好手恰基羅格魯（右），以銅牌作收。(特派記者余承翰／東京攝影)

在東京奧運羽球 賽贏得一金一銀的好手「 麟洋配」王齊麟／李洋、「球后」戴資穎等好手昨天在幻象戰機升空迎接下返台，而東奧拳擊場上，女將黃筱雯在女子51公斤級奪銅，打下台灣 拳擊史上第一面奧運獎牌。中華代表團本屆奧運獎牌數已累積2金4銀5銅。

黃筱雯昨天在四強戰落敗，東奧之旅以銅牌作收，在父親節前夕，黃筱雯想跟過去有些「歷史」的父親說：「我以你為榮。」黃筱雯雖無緣爭金，不過根據奧運規則，拳擊賽事不舉辦銅牌戰，黃筱雯並列銅牌，結束本屆奧運，也是中華拳擊史最佳成績。

沒能為獎牌增添顏色，黃筱雯賽後落下遺憾淚水，但畢竟是第一面獎牌，一直帶著台灣刺青在國際爭戰的黃筱雯說：「意義滿重大的，也很榮幸。」

左手臂的刺青是黃筱雯最吸睛的地方，有小美人魚、小比目魚等卡通圖案，透露心中浪漫情懷，胸口有個對她來說更重要的刺青，是父親刺給黃筱雯的18歲生日禮物，代表意義是「拳擊女孩，記得你為什麼開始」，希望她莫忘初衷。

四強戰前，黃筱雯的坎坷人生成為媒體焦點，單親家庭成長、阿公阿嬤帶大、父親因吸毒三度入獄，但黃筱雯在拳擊找到生活重心，積極面對人生，也希望藉此激勵父親。黃筱雯對父親說，「不管他以前做過什麼，他永遠都是我的靠山，我以他為榮，也希望他能夠以我為傲」。

黃筱雯12歲開始接觸拳擊，當時的教練就是劉宗泰，師徒兩人一起打進奧運、拿下獎牌，黃筱雯說，這是幫教練完成夢想，還偷虧教練：「他晚上應該會偷哭。」對於愛徒的表現，劉宗泰說：「很滿意，她已經盡了全力。」劉宗泰特別點出，因為拳擊賽程長，黃筱雯必須一路控制飲食，「她非常辛苦，應該多給她鼓勵。」

黃筱雯賽後先哭了一回，心情好不容易平復，在旁聽到教練這段話，淚水再次潰堤，黃筱雯表示，為了參加奧運而降級，加上訓練、受傷，過程不容易，能夠打到準決賽，自己已經覺得不可思議。