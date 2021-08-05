總統指示 英雄凱旋幻象伴飛+發射熱焰彈 藍批蹭熱度

三位奪牌選手王齊麟（右起）、戴資穎、李洋合影。(記者陳嘉寧／攝影)

在幻象戰機伴飛並發射熱焰彈迎接下，東京奧運羽球 代表隊昨天帶著一金一銀的佳績返台，包括世界球后戴資穎、羽球一哥周天成都直呼好帥、備受尊重；而為台灣 拿下史上首面奧運羽球金牌的黃金男雙李洋、王齊麟則表示，在短暫休息後將重新回到運動員身分，努力為接下來的賽事，甚至是三年後的巴黎奧運繼續努力。

台灣羽球代表隊今年在東奧由「麟洋配」拿下男雙金牌與戴資穎奪得女單銀牌佳績，男單周天成也連續兩屆挺進到8強賽，首戰奧運的王子維挺進到16強，整體表現創下台灣史上最佳戰績。

昨天羽球隊歸國也受到高度禮遇，不僅政府派出幻象戰機升空伴飛，還發射熱焰彈迎接，讓戴資穎等人都拿起手機拍攝留念，並直呼好帥，下機後機場與航空公司人員更是夾道歡迎羽球隊成員，宛如一場英雄遊行，機場大廳也被接機民眾擠得水洩不通。

國防部發言人史順文表示，東京奧運中華代表團創下史上最佳紀錄，因此總統指示，比照2018年亞運，由空軍伴飛國家的英雄回國，「能夠迎接國家英雄回來，是國軍的榮幸」。不過國民黨立委鄭正鈐、台北市議員徐巧芯質疑，總統拿防衛作戰的軍機當奧運選手的啦啦隊，平時就要重視體育選手的栽培，而不是此時以作秀方式代表政府重視體育選手。台北市議員王鴻薇也說，蔡總統蹭奧運熱已經蹭到天空去，令人反感。

對於這次東奧歸途備受禮遇，周天成則說感受到被尊重的感覺，「每一顆（熱焰彈）都好貴的感覺，這是花錢買不到，讓我們可以感受到被尊重，我們一定會更加努力，把榮耀帶給台灣。」戴資穎熱情揮手回應接機民眾，但未受訪就與團隊一同離開機場。

李洋、王齊麟對於媒體提問來者不拒，包括被詢問到兩人設籍的金門縣與台北市奪牌獎金落差高達300多萬元台幣時，王齊麟就說：「不希望自己太專注在這上面，如果是為了獎金或是錢去打球，會更有壓力，如果專心打，成績有了，接踵而來的東西自然就會不錯。」