台積電磁吸強 半導體未見護國群山

「護國神山」台積電在未來三年資本支出將達1000億美元。(路透)

半導體大廠包括台積電 、聯電、世界、力積電、美光、南亞科、華邦電和旺宏等晶圓廠，加上日月光、矽品、京元電、矽格等後段封測廠，晶圓廠和封測廠都上修資本支出進行擴廠計畫，半導體產業需求強勁，可以預期各廠在未來幾年將面臨空前的「搶人才大戰」。

「護國神山」台積電在未來三年資本支出將達1000億美元，換算新台幣近3兆元。台積電未來布局涵蓋台灣 、美國 亞利桑納州、南京、日本熊本甚至德國等，將要擴建超過12個廠，今年也比照去年要招募8000位新血加入營運行列，預估明年也將招募相近員額，台灣可能出現一波激烈的搶人角力。美光在台興建先進記憶體，挖走不少矽品和力成員工，也讓兩家公司為了填補人力傷透腦筋。

蔡英文總統曾說，台灣半導體產業將形成「護國群山」，她也承諾政府會全力支持產業發展，盡力幫助產業解決問題。不過，台積電幾乎成為業界首選，強大的磁吸效應讓其他半導體業者很難搶人。

家登精密工業董事長邱銘乾說，家登在南科廠擴大生產規模，雖也參與台灣半導體產業快速成長，但碰到最大難題是要與台積電爭人才；從事材料分析的汎銓董事長柳紀綸指出，這波半導體搶人才大戰，必須要讓人才持續看到公司比業界還先進的技術及產品發展，且有持續成長的潛力，「人才會來、也會待得久」。

台積電再強也無法單打獨鬥，要打世界杯還是要靠團體戰，人才不足和資源不均恐是產業罩門，台積電固然一枝獨秀，但半導體產業仍然只見「護國神山」、未見「護國群山」。