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東奧黃金計畫18選手進8強 已奪2金4銀1銅

記者陳熙文／台北4日電
中華隊好手陳奎儒（中）晉級東京奧運男子110公尺跨欄準決賽，是台灣近37年第一人。（特派記者余承翰／東京攝影）
中華隊好手陳奎儒（中）晉級東京奧運男子110公尺跨欄準決賽，是台灣近37年第一人。（特派記者余承翰／東京攝影）

中華隊選手在東京奧運奪牌數創下紀錄。行政院發言人羅秉成表示，教育部體育署自2018年起啟動「2020年東京奧運會黃金計畫」，將延續至2024巴黎奧運，同時未來也研擬擴大對象和範圍，尤其要確保退役的選手可以有擔任教練職等工作。

為備戰東京奧運，體育署針對具爭金奪牌菁英選手推出「黃金計畫」，實施專業個人化訓練，自2018年起編列三年共12億元經費，計培訓11個運動種類、共38位選手，且均取得2020東京奧運參賽資格。

政院人士表示，蔡政府針對選手打造黃金計畫，包含國內、外參賽與移地訓練所需各項支援、專屬人力支援等，此計畫橫跨副總統賴清德閣揆時期，以及行政院長蘇貞昌院長任內，光2019、2020年兩年，對於38位黃金選手就投入3億4819萬6393元（台幣，下同，約1300萬美元）。

政院人士指出，38位選手除全部取得奧運資格，其中18名進入八強，更已奪下二金四銀一銅的好成績；而闖入奧運前八強選手，另有國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，將依名次發出2000萬至90萬元獎金。

根據體育署訂定的2020年東京奧運會黃金計畫菁英選手分級與補助原則，當時38位選手選入原則包含奧運積分、世界排名前三名者；參加最近一屆世錦賽或亞運會金牌者；或是經國家運動訓練中心競技強化委員會審議，評估具有競爭實力者。原先只納入27人，後增為38人。

東京奧運 教育部 賴清德

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