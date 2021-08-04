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化學奧林匹亞 台奪3金1銀

記者趙宥寧／台北4日電
今年化學奧林匹亞競賽台灣獲三金一銀，獲獎學生台中一中學生丁俊呈（左起）、薇閣高中陳柏安、建國中學王睿熙、竹科實中林軒霆合影。（圖：教育部提供）
今年化學奧林匹亞競賽台灣獲三金一銀，獲獎學生台中一中學生丁俊呈（左起）、薇閣高中陳柏安、建國中學王睿熙、竹科實中林軒霆合影。（圖：教育部提供）

日本主辦的第53屆國際化學奧林匹亞競賽前天落幕，教育部昨天指出，在79個國家、312名參賽學生中，台灣共獲三金一銀，國際排名第三名，較去年進步兩個名次。三名金牌獲獎者分別為台北市薇閣高中學生陳柏安、台中一中丁俊呈及建國中學王睿熙；竹科實中學生林軒霆獲銀牌。

教育部國教署表示，本屆奧賽化學代表隊由台師大教授李位仁、林震煌擔任團長及副團長，並與十多位教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、選拔訓練營及決選等過程，從1965名學生當中選出四名代表台灣參加比賽。

今年台灣國際排名較去年前進兩名，根據教育部統計，台灣自1992年起參加化學奧賽，參賽至今總計獲得57金、51銀、11銅，並曾有六年獲國際排名第一。

陳柏安指出，化學不只是一門科學，它更像藝術，描繪肉眼看不見的世界，卻又解釋了所有宏觀世界的現象。未來他將走出理論化學，結合藥學或環境保護議題等科學，開發對人類、地球有幫助的產品。

另一位金牌得主王睿熙來自建中科學班，他曾立志在高二成為代表隊，未料卻以最微小差距錯失資格，直到高三面對升學壓力，在幾乎沒有讀化學的情況下，反而順利發揮實力當上國手。丁俊呈也在高一落馬，利用寒假花時間打穩基礎，高二成功入選校隊，最後成為國手。

銀牌得主林軒霆也有「敗部復活」的經驗，他在高一初選時被刷掉，但高二時天天讀化學，在努力不懈以及自我要求下，一步步前進並當上國手。

教育部 台灣 升學

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