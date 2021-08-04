沒槍沒防彈衣 警抓違規右轉 胸口挨槍

蔡旻庭胸口中彈，子彈卡在腋下，送醫緊急手術後脫險。（圖：陽明交大醫院提供）

宜蘭縣警礁溪分局頭城分駐所29歲警員蔡旻庭，前天深夜單警在路口執行交通稽查勤務，見57歲呂姓男子騎車違規右轉，追逐約500公尺攔截，雙方拉扯，呂突從置物箱掏槍射擊，蔡胸部中彈，負傷奮力將呂壓制逮捕，呼叫支援後送醫急救。呂車上搜出安毒，警方依殺人未遂等罪移送，檢察官 聲押獲准。

蔡被子彈擊中左肺險擦射心臟，卡在左邊腋下，打斷一根肋骨，左側氣血胸，幸未傷及心臟， 院方切除二塊約三公分肺葉，手術後傷勢暫穩定，在加護病房觀察。

調查蔡員當時單警且未帶槍、未穿防彈衣，勤務安全引發質疑，礁溪分局解釋，因最近連續發生三件危險駕車情事，加上解封人潮增多，安排交通稽查勤務、可單警執勤；蔡旻庭夜間勤務為何未穿防彈衣，會查明檢討。

警政署說，肯定蔡精神可嘉，中彈後仍奮不顧身逮捕犯嫌，但會檢討應勤裝備相關規定，並列為員警案例教育 ，加強執勤安全。

宜蘭警員蔡旻庭2日深夜執行交通稽查，遭違規右轉駕駛開槍射傷。（圖：民眾提供）

警方調查，呂男是列管毒品 人口，前天深夜近12時騎車行經頭城鎮新興路，執勤的蔡旻庭見他車身搖晃、忽快忽慢，且右轉未打方向燈，騎車尾隨。呂疑似發現企圖甩開，繞路回到新興路再左轉吉祥路仍未打方向燈，蔡追逐約500公尺後攔查。

呂因為車上藏有槍、毒心虛，從機車置物箱掏出手槍射擊，蔡旻庭反應不及胸口中彈，機車倒地，他負傷奮不顧身上前壓制嫌犯並奪槍，再以無線電呼叫警力支援，三分鐘後兩名員警趕到將呂上銬，叫救護車將蔡送醫。

蔡旻庭送醫時意識清楚，電腦斷層掃描發現子彈卡在腋下，傷勢嚴重，院方緊急手術後脫險，生命徵象穩定。外科部主任蔡建和說，子彈不長眼，「是他命大運氣好。」

警方查獲呂男行凶改造手槍、子彈十發，另搜出22包安非他命，警詢後依殺人未遂、槍砲、毒品及妨害公務等罪嫌移送偵辦，檢方認為涉案情節重大，向法院聲押獲准，並指示追查槍彈和毒品來源。