台中雲嘉豪雨成災 住戶嚇壞：大水往家裡倒

彰化伸港地區48小時降雨410毫米，超過目前防洪標準，導致六股排水溢淹，伸港大同村一帶多處積水約30公分。（圖：彰化縣政府提供）

受西南氣流影響，中南部連日豪雨，雲林北港數百戶住家淹水，居民說「大水往家裡倒，措手不及。」嘉義縣新港鄉雨量全縣第一，北港、新港昨天午後均停班課。台中烏日水淹家園，數十住戶驚呼「嚇壞了，多年不曾有這麼大的雨」。中央氣象局表示，本周天氣仍不穩，中南部降雨持續，嘉義、高雄山區及台中、彰化、雲林、屏東都有局部豪雨或大雨，苗栗、嘉義以南及南投地區有局部大雨。

台中烏日區三和里大雨持續到昨天上午，30多戶住家淹水，居民半夜忙著掃水徹夜難眠。里長楊添和指當地地勢高，排水出問題。市長盧秀燕視察表示，可能是附近山坡泥沙被雨水沖刷，加上水溝小導致淹水，將查明原因改善。梧棲水淹道路和側溝，駕駛人分不清側溝位置，有汽機車駛進側溝受困，騎士受傷。

彰化縣豪雨猛轟、溪流暴漲，彰化市與花壇鄉交界農田和道路淹成汪洋。芬園鄉貓羅溪暴漲，八卦 山區部分路段坍方，土石挾泥帶水傾瀉而下。社頭鄉協和村長劉聰波說，除了有從南投山區沖下的土石枯枝，景觀餐廳堆置綠美化的土方也被沖刷而下，多年前山上設小型沉砂池防洪可能滿了，加上上游很久沒整治，黃泥沖到社區「很嚇人」。

彰化縣長王惠美視察台十七線海偉橋，部分橋梁高度不足，造成通洪斷面小，致排水滿溢，將通盤檢討改善方案。

雲嘉南雨勢驚人，雲林北港24小時累積雨量238.5毫米，嘉義縣新港鄉319.5毫米，台南後壁三小時降雨破百毫米。北港大同路以西數百戶住家淹水，家戶忙墊高家具或搬到二樓，直呼「十多年不曾這樣了！」

台南南八二線菁寮老街積水30公分高，家戶一樓泡水；白河關子嶺風景區市道一七二乙線多處坍方，維持單線通行。白河南 八六線草店里往關帝廳方向，一輛復康巴士誤闖過水便橋差點滅頂，消防局派救生救出受困三人。嘉縣梅山鄉一六九線和一一五線落石坍方，大林鎮榮林地下道、太保市浮水橋、台十七線及台一線等路段封閉。

高雄六龜、桃源山區道路坍方，阿蓮區中路橋、石安橋溪水暴漲、泥濘覆蓋橋面封閉。水土保持局對高雄發布五十九條土石流黃色警戒。桃源寶山里藤枝聯外道路坍塌，寶山國小無替代道路可通行，繼續停止上班、上課。