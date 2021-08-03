失智父亂便溺 無良夫妻怒鎖陽台 2天後潑冷水才知死了

桃園楊梅82歲陳姓老翁患失智等疾病，同住的45歲女兒和女婿將他反鎖在陽台限制行動。夫婦倆直到2天後返家，發現老翁躺在陽台上，用水桶潑水也毫無動靜。圖為事發地點。（記者朱冠諭／翻攝）

82歲陳姓老翁失智 會隨地大小便，上月28日遭同住的45歲女兒、徐姓女婿反鎖在加蓋的陽台，二人每天外出上班，給老翁水和餅乾充肌，二天後下班回家發現老翁躺在陽台不動，用水潑無反應才知出人命。檢警查出徐男曾持馬桶刷毆打老翁，也曾手掐脖子，另涉嫌凌虐，檢方訊後聲押二人獲准，將解剖釐清死因。

警方調查，陳女與同齡的丈夫徐男平日在工廠上班，老翁原本由陳女哥哥照顧，後來哥哥因病住院，照護重任落在陳女身上。老翁因有失智情況，且身體狀況每況愈下，徐姓女婿漸失耐心，經常出言痛罵，還曾持馬桶刷毆打老翁，並曾掐住老翁脖子。

上月28日，陳女夫婦發現老翁又隨地便溺，一氣之下把老翁帶到加蓋的陽台反鎖。隨後二人出門上班，臨走前留下水和餅乾。

老翁被關在陽台二天，30日晚間6點多夫妻倆下班回到住處，見老翁躺在陽台地板不動，第一時間二人竟是將水桶裝滿水潑在老翁身上，發現他仍無反應才知情況不對，連忙報警。

陳女供稱，因平時要上班，父親長期罹患失智症不好照顧，常隨地大小便，有時候還會偷跑出門，最近正好要整修父親房間地板，才會把他關在陽台，便溺時也比較好清理。她還強調，陽台可以遮風避雨，而且每天都有正常提供三餐。

警方調閱監視器，發現夫妻二人上月24日就曾將死者囚禁在陽台，並兩度對老翁施虐。檢方認為二人涉嫌私刑拘禁致死罪嫌，向法院聲押獲准，老翁體表有擦挫傷，確定死因及時間待解剖釐清。