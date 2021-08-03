惡妻發酒瘋罵「穿裙的」又辱公婆 老公訴離34年婚

張男不滿妻子黃婦酒後罵他「你就不是男子漢、你是穿裙子的啦」，經張男請求離婚，一、二審均判決准予離婚，可上訴三審。（本報系資料照片）

黃姓婦人常酗酒，發酒瘋罵丈夫「不是男子漢、穿裙子的」，罵長子去「招贅」，還將公公遺照藏起來；結婚34年夫夫受不了，請求離婚。黃婦否認指控，不願離婚，但兒子也作證「媽媽喝完酒就會亂」。一、二審均認二人夫妻應有之生活扶持、誠摯相愛信任對待義務，名存實亡，判准離婚。

張男主張，與黃婦結婚34年，育有二子一女，她有嚴重酗酒惡習，常飲酒爛醉發酒瘋，他不斷勸戒酒，但黃婦不配合，酒癮日趨嚴重，鬧到天翻地覆。

他說黃婦爛醉會不斷以粗鄙不堪之話語辱罵、甚至肢體暴力；去年3月14日，她飲酒後罵他「你就不是男子漢啦！你是穿裙子的啦！穿裙子的啦！當不起男子漢啦！」；同月22日晚間，她大醉後闖進長子房間，踏床舖對長子與女友辱罵，半夜欲趕兒子女友回家，還說要讓女友家「招贅」。

且黃婦長年對公婆不敬，羞辱罹患重病婆婆，2019年甚至把他父親遺照藏起來。張男表示二人感情徹底惡化，長達十餘年無法溝通及互動，形同陌路。

黃婦辯稱張男長期未負擔家庭生活費用，曾毆打她，也未曾將公公遺照藏起來；歷次調解均表明不願離婚，仍有繫婚姻意願。

法官當庭勘驗錄音內容，確定黃婦不斷以「穿裙子的啦」譏諷張男，踐踏張男尊嚴，已至無以復加地步。

黃婦長子證稱媽媽常喝酒，喝完酒就亂，大約一個月一次，「心理壓力很大」。

法官認為二人婚姻名存實亡，強求維持婚姻，無改善可言，判准離婚。可上訴三審。