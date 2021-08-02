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羽球戴資穎、體操李智凱奪雙銀 高球延長賽奪銅

特派記者曾思儒、蘇志畬／東京2日電
東奧羽球女單金牌戰，台灣羽球好手戴資穎苦戰三局敗給大陸陳雨菲，雖落後仍拚命奮戰。(特派記者余承翰／東京攝影)
東奧羽球女單金牌戰，台灣羽球好手戴資穎苦戰三局敗給大陸陳雨菲，雖落後仍拚命奮戰。(特派記者余承翰／東京攝影)

東京奧運大豐收，中華代表團在「超級星期天」單日進帳三面獎牌，是單日進帳獎牌數最多的一天，羽球戴資穎大戰三局惜敗摘銀，加上體操李智凱銀牌、高球潘政琮銅牌，累積已達二金四銀四銅。

昨天奧運成績，中華代表團在女子羽球、女子拳擊、體操、高爾夫球都創奧運史紀錄，屢創佳績，將新的「東京障礙」繼續向上堆高。

「世界球后」戴資穎昨晚與世界排名第二的中國大陸選手陳雨菲爭金，首局以18比21丟掉，第二局重整旗鼓以21比19扳平，決勝第三局，戴資穎打出好球不忘為自己振臂，雙方也不斷纏鬥，可惜最後仍以18比21無緣金牌。

戴資穎在倫敦、里約奧運都在16強止步，東京完成奪牌目標，中華羽球隊繼男雙「麟洋配」王齊麟／李洋奪金後，本屆第二面獎牌，也創下女單項目最佳成績。

「鞍馬王子」李智凱甩開里約奧運落馬低潮，在東京奧運拿出苦練已久的難度6.700動作，從倒立開始到完美落地，終於摘下台灣體操史上第一面獎牌，還是面銀牌。

因「翻滾吧！男孩」成名，李智凱的體操路上受到外界關心，但他不認為是壓力，「大家一個小小的加油，都是我們很大的動力。」他也想向所有隊友、教練、後勤團隊說謝謝，「有大家的努力才有這塊獎牌。」

李智凱由上屆奧運的只有一人參賽，到今年有了隊友參加團隊比賽，心情不一樣，團隊最後雖未能闖進前八名，但他與唐嘉鴻晉級全能決賽，雖在全能決賽鞍馬落馬，卻使他在昨天鞍馬決賽更謹慎，也有了完美的落地。

台灣高爾夫球好手潘政琮在東奧四天比賽「倒吃甘蔗」，第一天倒數第三、第二天34名、前天爬到第17名，昨天打出63桿佳績，與七人同列第三名，最後在延長賽脫穎而出，為中華代表團帶回史上第一面奧運高球獎牌。

昨天打完十八洞、尚未進入延長賽前，潘政琮在果嶺上親了一下擔任桿弟的太太林盈君，確定得銅後又在果嶺深情一吻，他說想謝謝老婆的辛苦，「還有和她分享非常特別的奧林匹克經驗，尤其又是銅牌，這次體驗對我們會是永生不忘。」

單日三獎牌 累計已十面

東京奧運成績在羽球男雙摘金後超越雅典奧運，締造中華代表團史上最佳成績，昨天更將獎牌數衝到十面，是雅典奧運的兩倍，前三屆奧運合計也不過九面獎牌。

經過一整天的奪牌熱，今天可以稍事休息，中華代表團僅桌球女團出賽，鄭怡靜、陳思羽、鄭先知昨晚先以直落三擊敗美國隊，今晚八強戰對上由混雙金牌、女單銅牌伊藤美誠領軍的日本隊。

「鞍馬王子」李智凱在東京奧運鞍馬決賽，拿下台灣體操史上第一面獎牌。(特派記者余承...
「鞍馬王子」李智凱在東京奧運鞍馬決賽，拿下台灣體操史上第一面獎牌。(特派記者余承翰／東京攝影)

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