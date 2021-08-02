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黃筱雯拳擊晉4強 至少銅牌落袋

特派記者蘇志畬／東京2日電
台灣拳擊好手黃筱雯(右)在東京奧運拳擊女子51公斤晉級4強，確定能再為中華隊添一面獎牌。(特派記者余承翰／東京攝影)
台灣拳擊好手黃筱雯(右)在東京奧運拳擊女子51公斤晉級4強，確定能再為中華隊添一面獎牌。(特派記者余承翰／東京攝影)

台灣拳擊好手黃筱雯昨天闖入奧運女子51公斤級四強，在第三回合鐘響那一刻激動落淚。由於銅牌戰不打，至少有銅牌落袋，8月4日對戰土耳其選手恰基羅格魯獲勝就進入冠亞軍賽，她希望自己加把勁為獎牌「增添最棒的顏色」。

黃筱雯曾在2018年雅加達亞運女子57公斤級摘下銅牌，2019年世界女子拳擊錦標賽在54公斤級摘金，這次為了進軍奧運降級至51公斤。

身高176公分的黃筱雯昨天在八強戰對上162公分的塞爾維亞選手拉多瓦諾維奇，她利用身高優勢，保持距離出拳，對手雖不斷近身作戰並數度糾纏，但黃筱雯三個回合都以壓倒性獲勝。

23歲的黃筱雯在獲勝那一刻激動落淚，左手臂上的刺青引起關注。刺青是她父親的作品，有她喜歡的動漫小美人魚等圖案，其中台灣圖案是前年6月刺上，最大目的就是透過到全球各地出賽機會好好宣傳台灣、增加台灣曝光機會，她說「可替台灣拿下榮耀很感動，這是代表台灣的符號，帶著自己國家在擂台上打拚。」

為了不讓運動員增加受傷風險，奧運拳擊賽事不打銅牌戰，四強戰落敗的兩名選手都可領到銅牌，贏家才要繼續拚金牌戰；這項規定起始於1952年赫爾辛基奧運。黃筱雯這面獎牌是台灣拳擊在奧運的第一面獎牌，她拿下這場勝利後「喊了一下，把這幾天壓在心裡的氣喊出來。」

距離下一戰還有兩天，教練劉宗泰認為對降級參賽的黃筱雯未必有利，因為過程中需要控制訓練、飲食量才能維持體重。黃筱雯沒有對戰過下一戰對手恰基羅格魯，劉宗泰說，對手一直是情蒐重點，「打到這裡，應會再放鬆一點，我們盡力而為、看天安排。」

黃筱雯幼年父母離異，刺身師父親曾誤入歧途入獄，黃筱雯由阿公帶大，她國中努力練拳擊，盼拿到獎金分攤家計。黃筱雯在八強戰中勝出，全程觀看比賽直播的爸爸感動到飆淚，受訪表示，「我會以女兒為榜樣，現在就做給她看。」

黃筱雯在臉書提到，她知道媒體會想談論她的家庭，她想告訴大家，「我改變不了原生家庭的環境，但我能改變我自己的命運，甚至，我想改變家人的命運，彼此互相支持與祝福，在生命個體上活出自己的人生。」

單親家庭出身的黃筱雯，左臂刺青對自己有重大意義，不但有台灣圖案，還有喜歡的動漫小...
單親家庭出身的黃筱雯，左臂刺青對自己有重大意義，不但有台灣圖案，還有喜歡的動漫小美人魚等圖案。(特派記者余承翰／東京攝影)

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