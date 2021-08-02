沒盼到逆轉勝 戴資穎爸給女兒打99分

東奧羽球 女單戴資穎與金牌失之交臂，苦戰三局仍敗給對手陳雨菲，戴爸戴楠凱昨晚難掩落寞說，比賽只在分寸之間，小戴也發揮了水準，但對方更好。

戴楠凱和親友團昨晚在高雄市運發局辦公室看轉播為戴資穎加油，有人帶著「雄霸天下」、「邁向冠軍」的標語為小戴隔海打氣。世界排名第一的戴資穎與排名第二的中國 大陸好手陳雨菲，兩人廝殺咬得非常緊，觀賽者的心情一直緊懸著。

戴爸全程緊盯螢幕，第一局小戴輸掉，他臉色凝重，挺直腰桿呼氣，和在場支持者不時高呼「戴資穎加油！」第二局小戴苦戰到12比13時，戴爸忍不住大喊「逆轉勝、逆轉勝！」集氣吶喊果然有效，小戴連追四分，現場歡呼聲不絕於耳。

「IN、IN、IN！」面對是否界外球之爭，戴爸都大聲喊著，希望幸運之神站在女兒這邊。

第三局纏鬥到最後落敗，戴楠凱說，球賽本就有輸有贏，戴資穎打了場精采好球。他稱讚陳雨菲表現非常好，很多死球都能撿到，贏的實至名歸。

媒體問是否對小戴沒摘金感到失望，戴爸說「不會」，贏球當然很開心，但輸就輸了，精采就好。直稱陳雨菲打的好，造成小戴壓迫性較大，失誤也多了些，例如最後一拍的處理，小戴已經壓迫到對方，陳雨菲卻還是撿到。他給女兒打99分，因為沒有冠軍，差一點點。

戴資穎昨早在IG發文貼出自己小腿貼滿痠痛貼布的照片，向自己喊話要「再撐一場，加油！」疑因在前天拚戰過程中，數度撲倒救球，腿部擦傷。小戴接下來會有什麼計畫？戴爸說，回來後先隔離結束，讓她靜一下，再做調整，是否再戰下屆奧運 ，要看女兒自己的決定。