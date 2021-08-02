少年獄友約吃飯竟鬧口角 車上揮刀撞民宅

兩名獄友相約吃飯，在車上一言不合大打出手，導致車子失控撞上民宅。（記者王怡蓁／翻攝)

21歲黃姓男子與20歲李姓男子在少年觀護所中相處不快，日前李男出獄， 黃得知，昨天凌晨邀約李吃飯暗中帶刀赴約，一上了李男轎車就爭吵扭打，亮出折疊刀，李徒手回擊，車子失控撞上民宅，黃刀子掉落被李男撿起回刺反中二刀，逃出車外獲救，幸無大礙。

二人稱不互告傷害，警方先依社維法查處，進一步調查。

警方調查，黃男與李男兩年前在少年觀護所認識，但在所內相處並不對盤，彼此互看不順眼。黃男先出獄，李男今年6月出獄，黃男得知後多次約李吃飯都被拒絕，昨天凌晨才成行。

黃男住在新竹湖口， 李男住在新店，黃請吳姓友人開車送他北上，昨天凌晨到達新店力行路，再由李男開車前來接他；但黃一上李男車子，兩人就因少觀所內的嫌隙開始爭吵，黃男掏出帶來的折疊刀揮舞，李男則邊開車邊回拳，兩人一陣扭打，車子失控擦撞圍牆，再撞上民宅。

黃男因車子撞擊刀子掉落，被李男迅速撿起刀子反刺，腋下及上臂中刀，他負傷打開車門逃跑，身上沾滿血跡，跑了約50公尺左右倒在路旁喘息；民眾聽到聲響報警。

警方到場發現黃男受有刀傷，才知不是單純車禍 ，戒護送醫治療縫合後沒有大礙，李男臉部及手指也受有挫傷，警詢時雙方對新仇舊恨支支吾吾，只表示不提出傷害告訴。警方以二人帶刀互毆互砍並釀成車禍，先依違反社會秩序維護法送辦。