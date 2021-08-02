豪雨狂炸南台灣 馬路淹成河、土石流灌民宅

1日西南氣流雨炸中南部，台南新化新和庄聚落水淹住戶，公所警消協助將居民撤離安置。（圖：警方提供）

西南氣流雨勢昨猛炸中南部，一大清早屏東、台南、小琉球連發三則大雷雨「國家警報」，高雄御油山還出現今年全台首次「超大豪雨」。農委會昨晚針對嘉南高屏發布77條土石流紅色警戒，其中高雄茂林萬山里、屏東來義鄉來義村甚至是「大規模崩塌」；屏東縣一度6000多戶停電；中彰嘉南高屏多處地區成一片汪洋，山區土石流也造成交通中斷。

高雄御油山 今年首次超大豪雨

氣象局統計，昨天截至晚上10時，全台日雨量累積前六名皆在高雄，均逾446毫米以上，第一為御油山533.5毫米，第二、第三依序為扇平林試527毫米、六龜林試460.5毫米；另御油山這兩天最多曾在24小時內降下579.5毫米，超過「超大豪雨」的500毫米門檻。

因二仁溪暴漲，高雄田寮區有三戶民宅淹水120公分，達半層樓高；永安區新港里水淹及膝，家具泡水，有人守著家園到半夜三點，急著用木板擋水，有人擔心水會一直淹到二樓，深夜忙打包移往他處避難；因土石流紅色警戒，桃源、六龜、甲仙、茂林、杉林等撤離1068人，下山依親。

屏東琉球鄉 十多年首次路成河

高雄朱姓男子昨下午開保時捷到屏東，在恆春鎮恆南路疑因天雨路滑，失控撞到停在路旁的汽車 ，保時捷幾乎撞成廢鐵，朱與同車的妻子溫女受重傷，因傷勢嚴重傍晚轉往高雄榮總，詳細肇事原因待警方調查。

十多年沒淹水的屏東縣琉球鄉也道路成河，琉球開往東港的交通船大浪打入甲板，乘客尖叫驚呼「太可怕了」。

台南部分低窪處昨凌晨水淹逾半個輪胎高，轎車泡水，居民度過驚魂夜；新化因虎頭溪水位暴漲，知義里新和庄社區水淹至小腿，有六人撤離送往公所安置；關廟南橋街住戶因二仁溪暴漲水深逾一公尺，住戶還搭膠筏送飯。

花生田泡水 農友憂變「花生湯」

嘉義縣阿里山 公路零星土石崩塌，竹崎鄉光華村159甲線路基掏空。雲林多處沿海鄉鎮累積降雨量達200毫米，水林鄉逾300毫米居冠，農民無奈指花生田泡在水裡都變「花生湯」。

彰化市八卦 山麓福山里兩戶人家因土石流灌進屋內，在客廳臥床的93歲老翁嚇壞送醫，另四人緊急安置；溪湖鎮東螺溪暴漲，挖土機被淹沒。台中山區多處道路也落石、坍方。斷降下局部大雨或豪雨。

氣象局資深預報員劉宇其說，昨中部、南部陸地迎風面有回波「一波波移入」，導致出現劇烈降雨。

屏東外海更有一條東西走向的明顯雷雨帶移入，屏東南部及小琉球也累積相當大雨量。整個雨勢入夜趨緩，但仍不斷降下局部大雨或豪雨。