新聞眼／3大障礙阻檔 Taiwan+頭過身難過

「國際影音串流平台」專案辦公室在捷運共構大樓內，光裝潢費就高達三六五八萬，挨批「五星級辦公室」。（記者林俊良／攝影）

文化部長李永得在今年愚人節賭上烏紗帽，國際影音平台8月未開播就「提頭來見」，中央社不辱高層殷切期待，果然在8月底「壓線」達標，但平台開播後才是難題的濫觴，眼前看似保住了李永得的頭上官帽，但未必「頭過身就過」。

國際影音平台第一年帳面上就擁有10億元預算 公帑，第二年可望加碼至16億，滿手銀彈確實足以海放當前苦苦經營的各家媒體。「Taiwan+」原想華麗登場，沒想到起手式就被立委踢爆3千多萬裝潢費的「五星級辦公室」，「鍍金」身影未來可能成為最醒目的箭靶。

文化部、中央社不約而同把Taiwan+封為國家隊，期待和檢驗也會接踵而來，國際影音平台至少面臨3大挑戰：

一、妾身未明：中央社積極催生國際影音平台，不僅大舉對外招兵買馬，內部甚至借將給平台，問題是中央社體制根本沒有影音平台的架構，1個動用政府龐大資源的國家隊媒體平台，至今也尚未法制化；中央社自比為「產婆」，歷經千辛萬苦生出孩子，但中央社未來還必須1年1標，再跟其他媒體競標平台經營權，連第二年是誰經營都是問號，如何永續經營？更遑論如何去打國際盃？

二、通路不足：國家隊影音平台當然不是「內容農場」，但國際影音平台開出包山包海內容，包括新聞、節目、人文、科技等，問題是開播在即，現階段有多少自製內容？就算外購內容再重製，「二手包裝」也絕非長久之計。Taiwan+現在仍是一個陽春平台，未來雖宣稱將與公民營媒體合作，但華視有52台政治爭議、公視獨立性更不容踐踏，恐被質疑「先天內容不足、後天頻道失調」。

三、任務不清：國際影音平台最被外界詬病就是「政府大外宣」，全面仰賴政府預算的媒體頂多只能「微獨立」。其他駐台外媒也曾質疑Taiwan+的差異化何在？難道把內容翻譯成英文、打上英文字幕就是「全英語平台」？中央社宣稱平台主要的目標受眾是外國人，要傳達台灣 的聲音，卻又打算購買國內電視台託播，如果最後只是「出口轉內銷」，國際影音平台的角色和任務仍是一大問號。

隨著疫情 解封，國際影音平台即將開播，打開潘朵拉的盒子，卻還看不到希望成真。