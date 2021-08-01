Taiwan+國際影音平台 未播先燒5000萬 「五星級辦公室」很爭議

國際影音串流平台「Taiwan+」，預定8月30日上線開播，目前首頁只有簡單文字。（記者杜建重／攝影）

中央社承辦的「國際影音串流平台」宣布8月30日上線開播，並定名為「Taiwan+」。國民黨 立委林奕華指出，平台的專案辦公室1年租金上千萬元，光是裝潢費就耗資約3,658萬，簡直是「五星級辦公室」，還沒開播就先燒掉5千多萬元。她質疑，文化部長李永得賭上烏紗帽力推8月開台，就是「為開而開」。

對此，李永得表示，網路對年輕人有效，但也希望可在電視平台露出，讓更多人看到，下一階段目標是上架到國際串流平台或國際電視新聞頻道。Taiwan+為全英文網站，欄目分為焦點、新聞、生活風格、文化、科技等」。

中央社長張瑞昌說，影音平台第一年預算 是七億七千五百萬，「不是一年十億元」，未來希望邀集公廣、民營電視台等國內外跨媒體專業團隊搭建「國家隊」，平台未來是獨立專責組織，也會有新聞、節目中心。

中央社為承辦「國際影音串流平台」，在捷運行天宮站開發大樓9樓以1年1,390萬餘元，承租561.52坪辦公空間，除可容納152人，還要設虛擬攝影棚、錄音間、網路機房等。

對傳言光是裝潢費就耗資約3,658萬，國際影音平台行政部總監張寒青說，3,600多萬包括裝潢、辦公家具等費用，因這1年的建材、工人薪資等物價上漲，裝潢費才比原訂預算稍稍增加。

林奕華指出，原本國際影音平台要由已有攝影棚與影音人才的公廣集團接手，但在政府強力主導「寄生中央社」後，反需要一個全新團隊與空間，設備也要重買，等於打掉重練，浪費公帑。國際影音平台製播的節目與新聞應設法從外國民眾收視角度出發，但8月上線後，恐怕只能先將公視或其他媒體已經製播的節目、新聞，再加上英文字幕或配音重製，品質讓人憂心。

國民黨立委萬美玲說，讓世界看見台灣 的原意值得肯定，但堅持採限制性招標給政府能控制、卻無專業影音能力的中央社，令人質疑。

國民黨立委李德維指出，網路特點就是要簡單、快速、省錢，要能小兵立大功，文化部卻年花10億元，可以預期做不出台灣的CNN或NHK水準，恐怕也與民視英語新聞台、中央社、中央廣播電台沒有差異。

國際影音平台執行長蔡秋安說，「Taiwan+要做的是台灣的大外宣，不是政府的大外宣」，這是一個平台，希望結合大家的力量、集中發聲，強化台灣的國際話語權。

李永得表示，中央社是往「籌組國家隊」的方向，文化部擔任支援、協調角色，絕對尊重媒體專業自理。