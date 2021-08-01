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郭台銘喊金牌發1億 網：大撒幣 段宜康：荒唐

記者周志豪、林政忠／台北1日電
鴻海創辦人郭台銘呼籲，政府應大規模提高選手在奧運得牌的獎金，奧運選手金牌1億元。左為奧運桌球好手莊智淵。（取材自臉書）
鴻海創辦人郭台銘呼籲，政府應大規模提高選手在奧運得牌的獎金，奧運選手金牌1億元。左為奧運桌球好手莊智淵。（取材自臉書）

台灣選手在東京奧運表現不俗，也讓選手待遇再遭檢視。鴻海創辦人郭台銘昨天呼籲，政府應大規模提高選手在奧運得牌的獎金，奧運選手金牌1億元台幣（下同，約354.2萬美元）、銀牌8000萬、銅牌5000萬、第四名2000萬，若能打破奧運或世界紀錄再加碼1億元。

不過，不少網友認為，不如投注更多資源加強選手培訓，大撒幣沒有意義。民進黨前立委段宜康也批郭台銘的說法「荒唐之至」，難道郭董推測桌球國手林昀儒輸給對手樊振東，是因為嫌我們給奧運金牌得主的2000萬獎金不夠嗎？

郭台銘表示，體育從小扎根，很多事都要做，關注體育不該只有四年一次，台灣選手在奧運的表現應該得到更大鼓勵，因為他們奪牌、破紀錄對台灣而言，意義遠大於運動，奬金是最實質的鼓勵。

郭台銘說，提高選手獎金除能照顧選手生活，台灣的選手在自己登上巔峰後，也會為了改善台灣體育環境與提攜後進奉獻心力；給足夠的資源，讓頂尖傳承，從嘉奬選手，最實質的開始做，激勵人心。

郭台銘貼文已獲得超過6.3萬個讚，不少網友表達認同，國民黨立委鄭正鈐也留言，同意郭董應該給予選手更多鼓勵，他也會在委員會提案。

不過，不少網友認為，投注更多資源加強選手培訓才有意義，「沒有改革訓練輔導的現況，浮濫提高獎金根本本末倒置」、「先把整個體育環境處理好比較實際吧」。前議員王浩宇也留言，支持更照顧選手，但國家財政也要考量，「請不要自己有錢，就不考慮財政隨意開支票，除非你自己要出」。

民進黨前立委段宜康昨天也在臉書貼文回應，他相信郭台銘的說法是出於善意，但也「荒唐之至」，這是標準以為用高額花紅當誘餌，選手就會有好表現的偷懶心態。

段宜康指出，大家這幾天從新聞上已經都看到，台灣給奧運獎牌得主的奬金，早就是各國的前段班了。不提美國給金牌得主才39萬美元（這已經是大幅提高之後的數字），郭董事長知道常常被我們拿來當作羨慕對象的南韓，給金牌得主的奬金是多少嗎？答案是6720萬韓幣（約6.3萬美元），如果把兩國國民年均所得差距計入，南韓政府提供的奧運獎牌獎金，豈不更顯得小氣到極點嗎？

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